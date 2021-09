Cristian: “Empezar con un triunfo es importante, da confianza y seguridad”

El defensa reconoce que el resultado final del partido no refleja “lo que nos costó doblegar a un equipo complicado. No fue fácil. Es cierto que ellos acusaron el quedarse con diez jugadores en el primer tiempo. Creo que las dimensiones de Ganzábal y el calor les pasaron factura en el tramo final del partido”.

Cristian Ferreiro. de 34 años, es uno de los jugadores con más experiencia en el Langreo, equipo en el que cumple su quinta temporada, la cuarta de forma consecutiva.

Cristian es uno de los capitanes, junto con Adrián Torre. Se inició en las categorías inferiores del Langreo antes de dar el salto a los infantiles del Sporting. En el conjunto rojiblanco estuvo hasta juveniles, para luego comenzar un periplo por varios clubes. El primero de ellos el San Martín, para seguir en el Siero, Lanzarote, Covadonga –cuatro temporadas-, Langreo, en la temporada 2013-14 (con el que consiguió el ascenso a Segunda B, con Pablo Lago en el banquillo), Caudal –otras cuatro temporadas- y de nuevo regreso al equipo azulgrana, al que devolvió de nuevo a Segunda B en el play-off de ascenso ante el Orihuela. Desde entonces, Cristian, natural de Sama de Langreo, fue indiscutible en el lateral derecho, posición que alternó la pasada con Miguel Santos.

Nacido en el concejo y criado en la cantera del Langreo, Cristian destaca que “llegar al primer equipo de tu ciudad es un orgullo y un motivo de satisfacción. Jugar en el equipo de casa es siempre un plus para el jugador. Ya no solo es la comodidad de no tener que desplazarte, está todo lo demás, los amigos y la familia en la grada... Todo es positivo”.

En cuanto a los objetivos del equipo para esta temporada, Cristian asegura que “es un tema del que no hablamos. Ya lo manifestó el entrenador, Samuel Baños, tenemos que centrarnos en el día a día e ir partido a partido. Hay que esperar a mitad de temporada, ver el puesto en el que estamos y, a partir de ahí, fijar las metas que podemos alcanzar. Ahora es muy pronto para eso”.

Cristian reconoce que el equipo ha sufrido una renovación, una temporada más. “El Langreo es un club humilde y todos los años hay jugadores que no puede retener. Lo importante es que se ha conseguido formar un buen grupo y que existe un buen ambiente”, cree el futbolista langreano.

El defensa tiene claro que lo ideal sería “superar la temporada que hicimos el año pasado, pero tenemos que ir paso a paso, porque estamos en una categoría nueva y con equipos que tienen un gran potencial. Hemos de seguir en la misma línea de trabajo en la que estamos ahora y seguro que los resultados estarán a la altura de lo que deseamos todos los que formamos el club”.