El Mundial llega a uno de esos circuitos que le encantan a los pilotos. No solo por el país, Italia, la otra cuna de un montón de campeones, ganadores y pilotos jóvenes junto a España, claro. No solo porque se trata de un circuito apasionante. No solo porque el trazado se llama, que también, sí, también, Marco Simoncelli, sino porque en Misano se han visto enormes carreras y, no solo el Mundial lo visita este fin de semana en el GP de San Marino, sino que volverá, el próximo 24 de octubre (al regreso de Austin, Texas, EEUU), para el Gran Premio de Italia.

Y ahí, en Misano, pasarán muchas cosas. Por ejemplo, empezará a despedirse Valentino Rossi (Yamaha) de su gente. Por ejemplo, Franco Morbidelli (Yamaha) regresa tras cinco grandes premios de ausencia por lesión. Bagnaia (Ducati), brillante vencedor, hace cuatro días, en Motorland (Aragón), tras un espectacular duelo con Marc Márquez (Honda), hasta la última vuelta, querrá volver a ganar para arañarle aún más puntos a Fabio Quartararo (Yamaha), entonces octavo y aún líder. Regresa, por cierto, Andrea Dovizioso a la actividad, esta vez en Yamaha, junto al ‘Doctor’. Y, por supuesto, MM93 deseará mantenerse en el podio.

Lejos del mejor Marc

Cuando le preguntaron a Márquez, coprotagonista con Bagnaia de una de las mejores carreras del año y, sin duda, de las tres mejores últimas vueltas de la temporada, si disfrutaba ya sobre la moto, el campeonísimo de Cervera (Lleida) ha comentado que “tengo ratos, solo ratos, pero, sí, hay vueltas que me siento muy bien y vuelvo a ser el del 2019, pero me dura poco. ¿Por qué?, porque siempre, de una u otra manera, en un momento u otro, regresa el dolor, cierto, cada vez menos fuerte, pero vuelve y, cuando pilotas con dolor, no disfrutas, como es normal. Pero estoy animado, sí”.

Márquez insistió (o recordó) que su pilotaje, aquel que le hizo ser diferente, permitirle tener ese extra que ahora no tiene, que le permitía arrasar en el 2019, por ejemplo, requiere de mucha fuerza física, que ahora no tiene. “Repito, puedo hacerlo en mi cabeza, pero cuando lo llevo a la pista debo ir con cuidado porque, en el menor descuido, no soy capaz de salvar la caída”. En ese sentido, reconoció que está esperando el parón de dos semanas, antes de regresar a Misano, para mejorar físicamente. “Después de cada GP he de descansar tres días, me entreno dos y ya estoy volviendo a correr y eso es muy duro”. Le preguntaron si se plantea una cuarta operación quirúrgica y, de momento, dijo que esto no está planteado, no.

Eso sí, Márquez, más que el resto de pilotos, dijo que espera poder descansar bien el lunes después del esfuerzo realizado a lo largo de todo el fin de semana, “pues el test de martes y miércoles puede ser decisivo, vital, para el Mundial del año que viene. Vamos a probar un prototipo nuevo y muchas cosas y no nos podemos equivocar en el pronóstico, pues nos jugamos mucho, por lo tanto espero tener fuerzas para poder ayudar a los ingenieros japoneses, que sé que están trabajando muy duro para que, en el 2022, tengamos una moto, sino ganadora, sí muy competitiva”.