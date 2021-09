En su primera aparición pública tras salir a la luz el pasado sábado las imágenes posteriores a la intervención en su pie izquierdo, Rafa Nadal pronunció este miércoles unas palabras tranquilizadoras. "Todavía tengo algo dolorido el pie. Es una época complicada, pero estoy con la ilusión y determinado para encarar un proceso difícil que debo recorrer si quiero estar en situación de volver a luchar por lo que quiero", dijo el tenista manacorí.

A diferencia de días atrás, Nadal subió al escenario montado en la pista cubierta de la Rafa Nadal Academy por su propio pie y sin muletas en la presentación de la docuserie y podcast sobre la academia que se estrena mañana en las plataformas Prime Video, Movistar y Audible. "No entraba en el guión estar cojo a día de hoy o andar con muletas como hace dos días, el plan era jugar Wimbledon, los Juegos Olímpicos y el US Open pero lo básico es aceptar las cosas como vienen", confesó el número 6 mundial.

Nadal no volverá a competir, como mínimo, hasta el inicio de 2022 como dio a conocer el pasado 20 de agosto. El mallorquín tomó esta decisión tras recaer de su lesión crónica en el escafoides del pie izquierdo tras las semifinales de Roland Garros frente a Novak Djokovic en junio. Esta dolencia, que le persigue desde finales de 2005, le obligó a renunciar primero a participar en el tercer Grand Slam de la temporada y los Juegos de Tokio, donde tenía el reto de igualar la medalla de oro individual lograda en Pekín 2008 y la otra de dobles en Río 2016.

Adentrado ya en el mes de agosto y tras probarse en la gira norteamericana en el ATP250 de Washington, cayendo eliminado tras disputar dos duros encuentros ante Jack Sock y Lloyd Harris que le lastraron todavía más, el campeón de veinte títulos de Grand Slam decidió no participar en los Masters 1000 de Canadá y Cincinnati previos al US Open. Una semana después optó a dar por terminada la temporada.

"Me han tocado vivir muchísimas cosas fantásticas e increíbles, mucho mejores de lo que hubiese soñado jamás", apuntó el propio Nadal quien matizó, lejos de frustrarse, que también "desgraciadamente me han tocado cosas más complicadas a nivel de lesiones pero, dentro de lo que cabe, siempre he encontrado la forma de salir adelante".

A sus 35 años, el exnúmero uno del ránking ATP reconoció que, con el paso del tiempo, "uno debe ser realista porque cada vez es más complicado recuperarse porque el reloj no para pero sigo teniendo esa ilusión".

Además de reiterar que su estado de ánimo es optimista, Rafa Nadal agregó otra dosis de positivismo al afirmar que todos estos problemas "te hacen valorar las cosas positivas, además de la suerte que tengo de poder vivirlas, y voy a luchar para volver a hacerlo".

Presentación de la docuserie y el podcast en la academia de Manacor

La pista cubierta de la Rafa Nadal Academy fue ayer el escenario de la presentación de la docuserie y podcast sobre el trabajo de formación que se lleva a cabo desde 2016 en el centro y que se estrena mañana en las plataformas Prime Video, Movistar y Audible. En el evento hubo un centenar de asistentes y entre ellos el propio Rafa Nadal.