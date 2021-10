Sergio Ramos quiere regresar a los terrenos de juego y no está dispuesto a seguir viéndolo todo desde la barrera. Las ganas del camero de volver a sentirse futbolista son tales que incluso estaría dispuesto a arriesgar su físico, ahora que encara ya la recta final de su recuperación. Una actitud que, según 'L'Équipe', no está gustando nada en el 'staff' médico del PSG.

Unas molestias en la pantorrilla le están impidiendo poder ejercitarse junto al resto de sus compañeros en las últimas semanas y, según el rotativo francés, los médicos consideran que no está ni mucho menos en condiciones para volver a estar disponible para Pochettino, desaconsejando claramente su vuelta a la competición.

Acorde a la información, Sergio Ramos estaría filtrando en España su total recuperación con tal de recortar plazos y forzar así su vuelta, de ahí que en las últimas horas haya tal disparidad de conclusiones en cuanto a la recuperación del camero. Mientras en 'Marca' y en 'Le Parisien' contaban hace un par de días que incluso podría debutar este viernes, hoy parece que la realidad es distinta.

El rotatorio parisino ya no solo no cree que vuelva ante el Angers, sino que le pone de fecha de regreso el 29 de octubre ante el Lille como pronto. 'LÉquipe', sin embargo, no se muestra tan optimista y no ve un posible regreso cercano. Mientras, no hay un comunicado médico que detalle cuál es la situación actual de Sergio Ramos.

Lo único que sabemos es que sigue sin poder ejercitarse al mismo ritmo que el resto de sus compañeros, que no hay plazos de recuperación y, sobre todo, que todavía no ha logrado debutar desde que fichara por el PSG.