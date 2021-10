El jugador español del París Saint-Germain Ander Herrera fue víctima de un robo por parte de una prostituta en el Bois de Boulogne de la capital, una zona conocida por el ejercicio de la prostitución, informan este miércoles medios locales.

El semanario 'Le Point', el primero en revelar la información, indicó que el centrocampista fue desvalijado en su vehículo, donde un travesti le sustrajo la cartera y el teléfono móvil.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 20.00 horas (18.00 GMT) del martes, cuando el futbolista atravesaba con su vehículo una de las sendas del Bois de Bologne tras haber participado en el Parque de los Príncipes, que se encuentra justo al lado, en una sesión de trabajo con patrocinadores.

El futbolista se detuvo en un semáforo y, en ese momento, una prostituta travesti se acercó blandiendo algo que Herrera consideró un arma. El cierre automático de su vehículo no funcionó y la agresora aprovechó para abrir la puerta y hacerse con la cartera y el teléfono móvil del futbolista, que estaban a la vista dentro del vehículo.

El futbolista quiso recuperar el material y, finalmente, acordó con el agresor llevarle a cierto punto de la ciudad y pagarle 200 euros a cambio del teléfono móvil. Herrera presentó una denuncia por los hechos y la policía consideró creíble su versión y ha lanzado una investigación para arrestar al ladrón.

El entorno del jugador señaló que no tiene nada que ocultar y que si no hubiera querido que se conociera el hecho -dado el lugar en el que ocurrió, el Bois de Boulogne, conocido centro de prostitución al aire libre de la capital- no habría presentado denuncia. Pero lo hizo, dijo, porque su intención es que el ladrón no vuelva a actuar.