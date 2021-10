Progresa adecuadamente

Pablo García Carrasco (Gijón, 5 de junio de 2000) es uno de los integrantes de la quinta del colegio La Asunción, donde creció humana y futbolísticamente junto a compañeros que ya están asentados en el primer equipo, como Guille Rosas, José Gragera y Gaspar Campos, o Pelayo Suárez, ahora cedido en la Sociedad Deportiva Logroñés, de Primera RFEF. Para ellos es un lujo coincidir en el primer equipo tras pasar por las categorías inferiores del Sporting, donde destacaron.

Lo ratifica Javier Castaño, entrenador de Pablo García en su etapa de cadete. “Ya entonces era un lateral izquierdo de mucha calidad, al que le gusta sumarse al ataque y casi siempre toma buenas decisiones”, recalca Castaño, que coincide con Canella en que solo es cuestión de tiempo para que el joven gijonés se haga con el puesto: “Lo tiene todo para jugar muchos años en el primer equipo del Sporting”.

Aunque su participación todavía no es significativa, los números dicen que el Sporting no se resiente cuando Pablo García entra en el once inicial. La pasada temporada, la de su debut en el primer equipo, presentó un balance de siete victorias, cuatro empates y dos derrotas en sus trece partidos de Liga. Mientras, con el titular habitual, Saúl García, el balance del Sporting fue de trece victorias, trece empates y diez derrotas. Ahora, Kravets lleva cinco triunfos, tres empates y dos partidos perdidos, mientras que con Pablo son dos victorias y dos derrotas.

Los entrenadores que le conocieron en su etapa de formación coinciden en que Pablo García es el prototipo de lateral moderno, firme en defensa y con capacidad para llegar por su banda y aportar en ataque. A diferencia del filial, en el que consiguió dos tantos, aún no se ha estrenado como goleador en el primer equipo, pero ya puede presumir de haber dado dos asistencias: una que valió la victoria (2-1) frente a la Ponferradina en El Molinón la pasada temporada y la segunda hace poco más de un mes frente al Leganés (2-1), también casa.

Canella, que no se pierde un partido del Sporting desde la distancia, amplía sus impresiones sobre Pablo García: “Demuestra una personalidad enorme y va para arriba como un tiro. Tiene capacidad de sobra para jugar de titular porque siempre está a buen nivel pese a jugar partidos salteados. Y puedo decir por experiencia propia que a cualquier jugador le cuesta coger el ritmo cuando entra y sale del equipo continuamente”.

En el colegio La Asunción están convencidos de que Pablo García será el siguiente de sus distinguidos alumnos que acabará haciéndose con un puesto en el primer equipo del Sporting. Allí sigue teniendo el lateral a sus mayores apoyos, empezando por su madre, Yolanda Carrasco, profesora de Educación Física en el colegio, y sus hermanos Sergio, y los mellizos María y Javi. El sábado, con la vuelta de Kravets a la convocatoria tras cumplir su sanción, probablemente Pablo se quede en el banquillo, aunque no sería la primera vez que Gallego le mantuviese en el equipo sin mediar la baja del teórico titular.

Y, en todo caso, seguro que Pablo seguirá trabajando para cuando llegue la oportunidad, como la pasada temporada cuando aceptó volver al filial. “Nunca pone mala cara y entrenando lo da todo”, recalca Castaño.