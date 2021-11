El ovetense Sergio Castillo (2001) ya puede decir con orgullo que ha diseñado la camiseta oficial de un equipo histórico como el Barakaldo, que milita en Tercera División y pasa por un momento económico muy delicado. “El club convocó un concurso y me presenté”, explica Castillo, estudiante de Ingeniería Informático, que es socio del Oviedo. Su diseño, moderno, con cuatro líneas amarillas, se impuso al de más de cien candidatos. “El presidente del club me llamó para decirme que había ganado. Me hicieron socio del club, me regalaron una camiseta y me invitaron al estadio”, dice Castillo, que estuvo la semana pasada en Lasesarre durante el Barakaldo-Tolosa.