Derrota contundente del Ceares frente al Arosa

El equipo gijonés comenzó ganando el partido, pero volvió a caer ante un conjunto visitante que se mostró más efectivo en La Cruz

Le faltó efectividad. Y contundencia defensiva. El Ceares comenzó ganando, pero terminó cayendo derrotado con contundencia (1-4) en La Cruz frente a un Arosa que se mostró más efectivo y demostró que tiene pegada, una cualidad que se le resiste al equipo de Pablo Busto y que le está condenando a estar sumergido en puestos de descenso. No llegó la reacción del Ceares esta mañana, y aunque queda todavía mucho por delante la situación comienza a ser complicada. Y eso que los locales salieron en tromba, dispuestos a llevarse el partido. Con ganas. Y fútbol. Y marcaron gol, rápido. Quizá lo más difícil. Juan Carlos se elevó de cabeza a centro de Pelayo. Y en las alturas, imponente, marcó el 1-0. Pero la alegría pronto se transformó en disgusto. No perdona la categoría. Porque los rivales hacen buenas sus situaciones. Y el Arosa cuenta con futbolistas de nivel. Como Luis Nuño, un delantero avilesino que compite para el conjunto gallego y marcó diferencias en La Cruz. Estuvo en todas. Marcó el 1-1. Participó en la mayoría de situaciones de peligro. Y ya en el ocaso del partido, hizo un tanto precioso. “Ahora es cuando tenemos que demostrar que somos un equipo”, gritaba desde la banda Pablo Busto, empeñado en que su equipo no bajara los brazos en ningún momento. El partido se descompuso tras el 1-2. El gol llegó en un córner. Fontán, defensa del Arosa, remató solo. Reclamó al filo del descanso el Ceares un posible penalti por mano de un futbolista visitante, pero el colegiado cántabro Cueto Fuente miró para otro lado. Ni eso le benefició al club gijonés. Y a partir de ahí, el encuentro estaba demasiado cuesta arriba. Llegó el 1-3, y el 1-4. Tuvo, en cualquier caso, situaciones el Ceares. Pero Miguel Cuesta se tppó con Tabooas, gigante. También alguna más el Arosa. Kike, antes, sacó dos manos prodigiosas. Al final, quedó el orgullo del equipo local, y de su afición, incansable, como siempre. Victoria del Arosa. Le toca recomponerse al Ceares.

Ceares

Kike, Héctor Zuazua, Edu García (Varo, m. 45), David Blanco, Aitor Elena, Pelayo; Juan Carlos (Marcos, m. 78), Llerandi, Medori (Orvisz m. 70); Miguel Cuesta (Abraham m. 70) y Madeira (m. 70, Óscar)

Arosa

Taboas; Fontan, Campillo (P. García), Piay, Cotilla; Diz, Alberto Martín, J. Rey (Ross, m 70), Porrua (Beda m 80), Nuño (Sidibé, m.80) y Luismi

Goles: 1-0, m. 8 Juan Carlos. 1-1, m. 15, Nuño. 1-2, m. 37, Fontán. 1-3 m.63, Luismi. 1-4, m. 72, Nuño