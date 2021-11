LaLiga y CVC ultiman estas semanas los detalles finales de su acuerdo definitivo, que será sometido a la ratificación de los clubes en una asamblea extraordinaria que la patronal convocará para la primera quincena de diciembre. Tras más de tres meses de minucioso trabajo en los despachos jurídicos de ambas entidades para dar forma a una operación de gran complejidad técnica, el torrente de dinero procedente del fondo de inversión estará a disposición de los clubes antes de final de año.

La previsión era que el contrato se firmara a finales del mes de octubre, pero los plazos se han demorado por los abundantes condicionantes legales que lleva aparejados. Entre otras tareas, la patronal ha tenido que retocar todos los contratos de derechos televisivos que tiene firmados en todo el mundo para adecuarlos a la nueva estructura societaria, dado que su gestión dependerá a partir de ahora de una nueva empresa creada 'ad hoc' y participada por CVC. "Están poniendo mucho empeño en armar estructuras jurídicamente impecables, porque saben que Florentino Pérez va a ir con todo a tumbarlas en los juzgados", apuntan desde un club de Primera División.

El acuerdo reportará a los clubes de Primera y Segunda una inyección máxima de alrededor de 2.000 millones de euros, a cambio de que el fondo de inversión adquiera un porcentaje de los derechos televisivos de la competición cercano al 10% durante los próximos 50 años. El organismo presidido por Javier Tebas será el que reciba, en nombre de los clubes, el montante económico de la transacción para después ponerlo a disposición de los clubes en forma de préstamos sin interés. Real Madrid, Athletic y Barcelona se quedaron al margen del acuerdo global y posteriormente lo impugnaron, si bien el conjunto azulgrana viene dejando la puerta abierta a replantearse su postura si cambian algunas de las condiciones del acuerdo.

800 millones ya

Los clubes ya están informados de que la firma del acuerdo se rubricará durante la primera quincena de diciembre y que los primeros pagos, previstos para octubre, se realizarán antes de que acabe 2021. Un balón de oxígeno imprescindible para los clubes más ahogados financieramente, ya que en enero se produce en casi todos ellos el abono de cerca de la mitad de las fichas de futbolistas y técnicos. El acuerdo es que CVC aporte en el próximo mes y medio el 40% del montante total de la operación, alrededor de 800 millones de euros.

Pero al igual que ocurre con los Fondos Europeos, la inyección de dinero a los clubes no será incondicional, sino que estará vinculada a proyectos concretos que permitan su crecimiento en diferentes ámbitos, especialmente los vinculados a infraestructuras, marketing, comunicación e innovación. Así se repartirá el 70% del dinero, mientras que un 15% está destinado a ampliar límites salariales y otro 15% a reestructurar deuda, dos apartados que convencieron a varios clubes que tenían dudas sobre el proyecto.

Nuevo departamento

Desde el anuncio del acuerdo, el pasado mes de agosto, LaLiga trabaja para dotarse de una estructura específica que permita la gestión ordenada del proyecto, bautizado como LaLiga Impulso. En ese contexto se enmarca el regreso del ejecutivo Javier Gómez como director general corporativo y la creación de un departamento específico que estudie las propuestas de los clubes y supervise su cumplimiento, liderado por José Guerra, quien hasta ahora ocupaba el cargo asumido por Gómez y que ha pasado a ser el director de LaLiga Impulso.

Los trabajadores de esta oficina funcionarán como una suerte de 'hombres de negro' que velarán por el correcto uso de los fondos, con el objetivo de garantizar que el dinero que llegue a los clubes vaya a servir para el crecimiento de la entidad. "No vale con decir que quieres X millones para crecer en, qué se yo, Tailandia. Tienes que argumentar con mucho detalle por qué es una inversión necesaria para el club, a qué lo vas a destinar en concreto y cómo te va a ayudar eso a generar valor añadido. Al final, es un dinero de todos y si uno falla, todos pagamos las consecuencias, porque ese dinero tarde o temprano se volverá a poner en circulación", ejemplifican desde las oficinas de un club de Segunda.

No todo vale

Asimismo, LaLiga ha advertido a los clubes que no todas las inversiones en infraestructuras podrán acogerse a estos fondos, sino solo aquellas que, en función de diversos parámetros, se consideren convenientes. "Si quiero construir un estadio de 30.000 asientos, no me van a permitir financiarlo con los fondos de CVC, porque es evidente que mi club jamás tendrá la capacidad de llenarlo. Y lo mismo ocurrirá si a algún club se le ocurre construir una ciudad deportiva gigantesca y tiene cuatro equipos de cantera. No va a valer todo", apunta otro club de Segunda.

Toda esta estructura de 'hombres de negro' se completará con la creación de una comisión de clubes que asuma las decisiones ejecutivas relativas a LaLiga Impulso. Las entidades que estarán representadas en ese comité todavía no han sido decididas, si bien ya hay movimientos extraoficiales para posicionarse en esa comisión.

Informes exhaustivos

El trabajo de los clubes en estos meses de espera hasta la firma definitiva está consistiendo en la elaboración de informes muy exhaustivos, exigidos por LaLiga, sobre su situación en múltiples aspectos. "Desde la capacidad de tu estadio o los aficionados que tienes hasta los recursos que dedicas a marketing digital en cada uno de los mercados en los que operamos", ejemplifican desde un club de Primera. Son informes "de más de 500 puntos" que están dando severos quebraderos de cabeza a las entidades más pequeñas de Segunda, las que menos estructura tienen.

Mientras tanto, LaLiga sigue pendiente del concurso para la adjudicación de los derechos audiovisuales en España para las próximas temporadas. Un proceso de subasta que ya está abierto y que culminará el 22 de diciembre de forma por el momento impredecible, debido la variedad de lotes que ha ofrecido el organismo que preside Javier Tebas y a las múltiples combinaciones para adquirirlos, que podrían desembocar en la coexistencia de dos o tres operadores diferentes emitiendo el fútbol a partir del próximo curso.