Sin Sergi Roberto, aquejado de problemas musculares, pero con Dembélé. Y con Dest. Xavi ha recuperado a dos piezas claves para el decisivo duelo de esta noche con el Benfica (21.00 h) donde una victoria colocaría al Barça en los octavos de final de la Champions. Pero una derrota o empate complicaría muchísimo el pase porque dependería de lo que hiciera el equipo azulgrana dentro de dos semanas en la última jornada con la visita a Múnich para medirse al Bayern.

Tras realizar el entrenamiento matinal de activación, ya en el mismo Camp Nou, Xavi ha recibido un par de buenas noticias. Tendrá a Dembélé, a quien se le ha dado el alta médica. Falta saber si lo usará de inicio o hará como Sergi Barjuan en el duelo de Kiev (0-1) donde apareció el francés en el tramo final del encuentro para cambiar el paisaje. Allí, precisamente, volvió a lesionarse Dembélé.

También ha recibido Dest el alta médica. Fue el norteamericano, que llegó al Barça como lateral derecho, la pieza que usaba Koeman en partidos donde no tenía extremos. Al no contar Xavi con Ilias (sancionado por su expulsión en la Youth League ante el Dinamo) ni con Abde (no está inscrito), los retornos de Dembélé y Dest son esenciales en la estructura ofensiva del equipo. Ambos han entrado en la lista de 22 convocados.