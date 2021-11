¿Quién es quién en el 'caso Valbuena' que ha condenado a Benzema?

Karim Benzema ha sido condenado a 75.000 euros de multa y un año de cárcel, aunque no entrará en prisión, por complicidad en el intento de chantaje a su excompañero de la selección Mathieu Valbuena con un vídeo sexual. El tribunal también condenó a Axel Angot (dos años de prisión), Mustapha Zouaoui (dos años y seis meses), Karim Zenati (quince meses) y Younes Houass (18 meses de condena). ¿Quiénes son? Repasamos aquí los protagonistas del caso.

Mathieu Valbuena

El centrocampista francés, de 37 años y que actualmente milita en el Olympiacos, estaba concentrado en julio de 2014 con la selección de Francia cuando recibió una llamada: le alertaba de que aparecía en un vídeo con alto contenido sexual. O pagaba 150.000 euros o el vídeo se colgaría en internet. El internacional galo puso una denuncia ante la policía judicial de Versalles por chantaje.

Axel Angot

Axel Angot, un antiguo chófer que entonces orbitaba en el entorno de jugadores del Olympique de Marsella (donde jugaba esos años Valbuena), descubrió el vídeo. Fue después de que el futbolista le pidiera como un favor que transmitiera los datos de su teléfono móvil a otro. Entonces, decidió utilizar esas imágenes para pagar una deuda de 25.000 euros. Angot se puso en contacto con Mustapha Zouaoui.

Mustapha Zouaoui

"Si hubiera querido habría podido tener muchos vídeos sexuales. He ido a fiestas en casa de Valbuena, he visto a cuatro jugadores sobre la misma chica", explicaba Mustapha Zouaoui ante el tribunal, donde definió la casa de Valbuena como "un follódromo". Zouaoui conseguía prostitutas para futbolistas como Djibril Cissé. "Ni se imagina las veces que le mandamos chicas a Grecia. Yo le decía: 'Djibril ¿sabes que tienen 15 años?'". Durante el juicio explicó que ayudó a Cissé a que no se publicara un vídeo sexual y el exinternacional francés le dio 15.000 euros por la gestión. Una jugada que Zouaoui quiso repetir con Valbuena.

Youanes Houass

Zouaoui trató que Cissé hiciera de intermediario pero el exjugador del Liverpool se negó. Entonces el cerebro de la trama echó mano de Youanes Houas, con contactos en la escena futbolística y que fue el primero que se puso en contacto con Valbuena. Houass afirmó durante el proceso que no le pidió dinero a Valbuena sino que solo le sugirió acudir a "un hombre de confianza" para resolver el caso. "Deje de hacer creer que usted era la madre Teresa. A usted le interesa el dinero", le asestó el presidente del tribunal, Christophe Morvan. "Yo no soy la madre Teresa", reconoció el acusado.

Karim Zenati

Al ver que Valbuena no accede al chantaje, Zouaoui recurrió a Karim Zenati, que conoce a su tocayo Benzema desde que se criaron en el mismo edificio a las afueras de Lyon. Es "un hermano" para el madridista, que se lo llevó para España cuando Zenati salió de la cárcel. Zenati, sin saber que la policía ya estaba investigando el caso, convenció a la estrella del Madrid para que persuadiera a su compañero de selección y que accediera al chantaje.

Karim Benzema

"Se quedó blanco, se lo tragó todo", comentaba Benzema a Zenati después de hablar con Valbuena. "Si no acepta, que le coman esas pirañas, le van a mear encima", decía entre risas el delantero blanco en las conversaciones intervenidas por la policía. El delantero blanco aseguraba que era inocente y que tan solo se limitó a dar a Valbuena un consejo de amigo. “Benzema se implicó personalmente con insistencia para intentar convencer a Mathieu Valbuena de reunirse con un hombre de su confianza”, explicó el tribunal. Se exponía a una pena de hasta cinco años de prisión, aunque finalmente ha sido solo uno y no tendrá que entrar en prisión. El caso también provocó que estuviera más de cinco años fuera de la selección francesa, desde que estalló el caso hasta que Didier Deschamps le levanto el veto y le convocó para la pasada Eurocopa. Durante su ausencia, Francia se proclamó campeona en el Mundial de 2018, disputado en Rusia.