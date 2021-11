Campeón mundial con acento canario. El grancanario Kevin Hernández, natural de Valsequillo, ha logrado convertirse en el campeón del Mundo de Culturismo Natural WNBF (World Natural Bodybuilding Federation). El joven deportista canario se alzó con la medalla de oro en la categoría Lightwight tras la celebración del torneo en el ‘The Ling Hotel’, en Las Vegas.

"No tengo palabras. Todavía no me lo creo. Quiero agradecer todo el apoyo recibido, especialmente de mi familia, mi novia... Creo que hemos ganado todos, no solo yo", aseguraba un Hernández que aún no sale de su asombro ante tal hazaña lograda. "Lo mejor de todo al final ha sido el conocer a gente increíble y el poder haber compartido todo el proceso con todos los que me aportaban algo de una forma u otra", añadió.