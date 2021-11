Otro Sierra campeón

José María Sierra acaba de debutar a sus 80 años en un Campeonato de España de atletismo. Y lo hizo a lo grande: quedando campeón en los 60 metros lisos de su franja de edad y además ganándose el apelativo cariñoso por parte de sus compañeros de “El perdigón de Balmori”. El apellido Sierra está vinculado al deporte gijonés gracias a sus hijos Fernando, entrenador del Telecable Gijón, y Dani, componente también del laureado club gijonés. José María nació “accidentalmente” en Madrid, pero es originario de Balmori (Llanes) y residente en Gijón desde hace medio siglo. “Es la primera vez que participo en un campeonato”, reconoce entre risas. “A los 18 años salí del Seminario y de aquella participaba en bastantes pruebas, pero nunca en un campeonato de España. Y me quedó la espina porque lo hacía bien, tenía buenas marcas”, rememora. “Donde más corrí fue en la mili en Madrid, allí hacía de todo. Fui medalla de bronce en una prueba de 400 metros vallas, aunque yo no tenía ni idea de cómo se saltaban”. Pero tras esto vino un prolongado período de su vida sin practicar el atletismo: 55 años, aunque no alejado del deporte porque fue profesor de Educación Física, la mayor parte del tiempo en el colegio gijonés Rey Pelayo.

“En la velocidad empecé unas tres semanas antes de la pandemia, lo hice para ver qué sensaciones tenía. Y fueron buenas”, prosigue. Pero en aquel momento ni se le pasaba por la cabeza empezar a competir. Desde ese momento no para, “entreno normalmente en Las Mestas con Javier Melero, pero también voy a Los Pericones para hacer sesiones de carrera en cuesta. Lo hago dos días en Las Mestas y uno en Los Pericones. Y pertenezco a la Asociación Asturiana de Atletas Veteranos”. Pero eso no es todo: “Fernando (su hijo) me preparó algunos ejercicios para poder hacer en casa”, de los que se aprovechó especialmente durante la pandemia. Durante los entrenamientos vio que con sus marcas tenía posibilidades en un Campeonato de España y eso fue lo que le llevó a dar el paso para participar en uno. “Con las marcas que hacía estaba incluso cerca del récord de España de mi edad, que está en 9.63, y yo tengo 10 segundos hechos en Las Mestas”, indica. Sin embargo, “con la pandemia y algunos problemas físicos perdí como un segundo. Bueno, eso y que también tengo un año más, claro”. Ahora que probó, y además con el buen resultado logrado, cuenta que “quiero participar en algún campeonato más. Aunque no aspiro a nada, solo a participar”. “El deporte siempre me gustó”, confiesa: “Para mí, el atletismo y para ver el hockey patines”, así que siempre que puede acude a presenciar los partidos del Telecable Gijón que entrena su hijo Fernando. Todo queda en casa.