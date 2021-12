Camino de las campanadas

El planeta ya enfila la recta final de 2021, otro año marcado por los extraños días con los que nos ha “premiado” el covid. Y lo que te rondaré, morena, que la sexta ola ya ha entrado de lleno en nuestras vidas y en las de la burbuja del “fúrgol”. Del bicho no se ha librado ni el Madrid, donde para enterarse de quién ha caído no hay más que colocarse en la puerta de Valdebebas y contar los coches que entran a la ciudad deportiva merengue y los que no. Esto en la ciudad donde cuando nieva nieva en toda España. En free Catalonia Xavi lo está petando con la renovación culé. Ahora suena Alexis para arreglar los problemas que los azulgrana tienen con el gol. Eto`o y Ronaldinho ya calientan. Mientras, aquí en casa, Oviedo y Sporting afrontan de distinta manera el camino hacia las campanadas. Los azules quieren acabar el año enganchados a los puestos altos tras el patinazo en Pucela. Los del Cuco necesitan acabar bien el año para no dar la razón a los parroquianos azules que dudan de que haya equipo para más que lo visto hasta ahora. ¿Y en Gijón? Pues a 28 kilómetros la cosita pinta de otro color, tirando a negro. Ibiza puede ser la estación donde Gallego sea desalojado del vagón rojiblanco. Sea lo que sea, el Sporting necesita cuanto antes poner punto y final a un año en el que todo empezó torcido, con un brote de covid gestionado de aquella manera, y demostrar que no todo está tan carcomido como parece.