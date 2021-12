El coche deportivo del jugador de la UD Las Palmas Jonathan Viera sufrió en la madrugada de este domingo, 19 de diciembre, un accidente en el sur de Gran Canaria. Según los equipos de emergencias, el suceso se produjo en las Avenida de las Tirajanas, en Playa del Inglés (San Bartolomé de Tirajana).

El propio futbolista ha aclarado en la mañana de este domingo en su cuenta de Twitter que él no conducía el vehículo y que "lo llevaba un amigo, quien afortunadamente se encuentra en perfecto estado". Asimismo, ha agradecido las muestras de preocupación por su estado de salud tras conocerse los hechos. No obstante, Viera no detalla si él iba o no de copiloto de su Lamborghini.

Todo bien, muchas gracias por preocuparse. pic.twitter.com/fuolfX8tmp — Jonathan Viera Ramos (@VieraJonathan) 19 de diciembre de 2021

El conductor del vehículo no requirió atención sanitaria tras colisionar contra un árbol y destrozar un parterre. El mismo sufrió daños en su parte delantera y en el lateral izquierdo.

La UD perdió anoche (0-1) en su partido ante el SD Éibar en el Estadio de Gran Canaria. A Viera se le vio bastante enfadado con el árbitro del encuentro y también con jugadores del equipo rival.