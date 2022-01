Ramón Fernández: “Ricardo Hevia fue un gigante, transformó el baloncesto asturiano”

“La aportación de Ricardo al baloncesto asturiano es gigantesca, sobre todo visto desde la perspectiva de hoy en día. Ricardo lo transformó”. Ramón Fernández Pérez (Navia, 1958), vinculado al baloncesto durante muchos años como gerente del Baloncesto León y del Fuenlabrada y como director general de la sección de baloncesto del Real Madrid, ha tenido una larga relación con Ricardo Hevia, el técnico que le sustituyó al frente del CAU. Fernández sigue muy pendiente del baloncesto, su verdadera pasión, aunque en la actualidad tiene una empresa de asesoramiento deportivo y es el segundo máximo accionista del Fuenlabrada de fútbol, de cuyo consejo de administración forma parte.

El dirigente recuerda que “en aquella época el baloncesto asturiano era, con todo el respeto del mundo, de andar por casa. Pero Ricardo, que era una persona que viajaba mucho, que se preocupaba de aprender, nos transformó. A partir de ahí, siguiendo su estela, mucha gente que tuvo relación con él pasó a ser entrenador o a desempeñar otros puestos dentro de los clubes de baloncesto”.

Fernández recuerda que “eran tiempos en los que no había internet, en los que el baloncesto asturiano no estaba vertebrado mínimamente, así que su labor fue gigantesca. Vista desde la perspectiva actual, su figura se agranda aún más”. Además, el dirigente asturiano quiere destacar “otro aspecto que no puede quedar en el olvido. Este tipo de gente, como fue Ricardo, tienen una aportación tan grande a la transformación de un deporte que inculcan la pasión a una serie de personas que, después de tiempo, seguimos ejerciendo una profesión relacionada con ese deporte. Yo soy profesional gracias a él”.

El CAU, la génesis

Ramón Fernández recuerda que no fue el único: “De las personas que coincidieron con Ricardo en su época del CAU la mayoría o se hicieron entrenadores o ejecutivos, o incluso presidentes de club. Aquel CAU fue la génesis del baloncesto profesional asturiano. En aquel tiempo todavía no existía ni el Gijón Baloncesto ni el Tradehi. Sí existía el Grupo Covadonga, pero no era un baloncesto, digamos, profesional”. Además de la dedicación futura de muchos de sus componentes, el naviego recuerda que “era un espectáculo verlo jugar. De hecho, en aquel recinto, aunque no era muy grande, se ponían gradas supletorias y estaba a rebosar en cada partido”.

Funeral en Mieres hoy a las 13 horas

El baloncesto asturiano y el inmenso reguero de amigos que forjó a lo largo de su vida tendrán la oportunidad de dar hoy su último adiós a Ricardo Hevia en el funeral programado en la iglesia de San Juan de Mieres a las 13 horas, un acto público y no restringido a la intimidad familiar. Hevia, nacido en Mieres en 1940, falleció el pasado sábado en Lugo, ciudad donde pasó parte de su carrera como entrenador y en la que se quedó a vivir, ejerciendo como opinante en los partidos del Breogán. Aunque su estado de salud era delicado en las últimas fechas, su fallecimiento causó honda consternación en el baloncesto asturiano y en las muchas personas a las que influyó a la hora de encaminar su carrera hacia el deporte de la canasta.