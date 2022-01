El bisturí del Sporting: Nada ni nadie rompen el histórico gafe del Sporting en La Rosaleda

Nada ni nadie rompen el histórico gafe en La Rosaleda

El golazo de Ramón alargó la maldición del Sporting, que sigue sin ganar en La Rosaleda, campo de minas para los rojiblancos, incapaz de triunfar en tardes que lo merece y tampoco en aquellas donde no lo merecía, pero lo tuvo botando. No vuelan desde Málaga los puntos a Gijón desde hace décadas. La última victoria en La Rosaleda ni siquiera fue contra el Málaga. Fue contra el Betis en la temporada 1995-1996, un 2-5, con gol de Mario Cotelo, ayer delegado del club en el Sur. La rachona es interminable: al actual Málaga, el nombrado Club de Fútbol, nunca se le ha ganado en su casa. Al anterior, al CD, se le venció en el 83. Ya llovió y mucho desde entonces: 39 años. Tampoco pudo el galleguismo desafiar ese gafe histórico y eso que llegaba eufórico tras meterse en octavos de Copa. Pero el Sporting de Liga no es el de Copa. Ese, el vencedor al Villarreal de Emery, aparece solo a veces. El técnico de Suria, comentó después, diseñó un plan de partido como el que sucedió en Málaga frente al tándem exsportinguista formado por José Alberto y Pablo Álvarez.

Gallego se fue meridianamente contento, en parte con aplastante lógica porque no hay objetivos en el horizonte más que tirar millas, y también porque ya van seis partidos sin perder y eso, de dónde se venía, es para sonreír. Pero en Twitter, en Twitter era otra cosa. La afición, mosca. Será cosa de los bots.

La tarde- noche mágica de Vasyl: ¿obra de arte o fortuna?

Vasyl Kravets y su tarde-noche loca. El lateral ucraniano, –el izquierdo que ahora juegan dos– marcó el gol de su vida, y después, ya con 1-2, evitó otro. Si no fuera porque nadie discute su golpeo con la zurda, no habría debate alguno: el gol, el golazo, fue un churro, un centro que terminó siendo un tiro y se coló por encima de Dani Martín. Pero Kravets tiene un manejo con su pierna natural que oye, nunca se sabe. La mejor forma de salir del enredo y del debate fue con esa tímida celebración, como diciendo: “Yo no quería”. Kravets se quedó mudo, como en estado de shock en medio la euforia con el que puede ser la diana de la temporada. El caso es que el tanto desniveló el encuentro hasta lo de Ramón, otro golazo que mantiene el histórico gafe en La Rosaleda ¿La secuela? Baja por tarjetas ante el Amorebieta.

La Mareona se pega una paliza para sufrir en Málaga

La Mareona volvió a estar, como siempre: ayer viajó al Sur, a La Rosaleda de Málaga. Fueron varios aficionados de El Ferrerín, de Cancienes en su viaje para despedir la Navidad. En la grada, también estuvieron asturianos residentes en Málaga. Como los avilesinos Paula Gutiérrez y Josín Escaño, sportinguistas de toda la vida que no dudaron en lucir con orgullo los colores rojiblancos en territorio enemigo. La Mareona lo vivió con fervor, con pasión. Apoyó al equipo. Se dejó notar en las gradas, repletas. Hizo lo que buenamente pudo. Aunque el público local también rugió. Pero pasó lo que pasa siempre en esa maldita tierra para el sportinguismo. Ni siquiera los casi mil kilómetros que se hizo más de uno sirvió para llevarse una alegría. Al menos, se aprovechó el finde por el Sur. Pero no hay manera, en Málaga es imposible.

El VAR reparte "penaltitos": Djuka marca el primero de esta temporada

Vicandi Garrido se pasó todo el partido llamando desde el VAR al bueno de Sagués Oscoz. Le llamó tantas veces que el vasco acabó dejándose guiar por la influencia de la tecnología. El VAR llegó para echar un capote a los colegiados. Pero las normas son otras: está regido por colegiados que buscan contactos subterráneos con lupa y contemplando repeticiones tras los monitores. El VAR ha pasado de ayudar a arbitrar por sí mismo, y los colegiados a esperar a la revisión para decidir. Ayer pasó dos veces. Y fueron dos “penaltitos”. El primero que le pitan al Sporting.

Los capitanes arriman el hombro: Pablo Pérez y Cuéllar, en el banquillo pese a estar lesionados.

El amuleto de los capitanes tampoco tuvo efecto alguno y la presencia de Iván “Pichu” Cuéllar y Pablo Pérez, capitanes y lesionados, no estimuló al Sporting en La Rosaleda, tierra non grata. Con la mejor de las intenciones, los dos se personaron en Málaga junto al resto de integrantes de la expedición para eso de hacer imagen de grupo en un partido que era de nuevo importante para todos, también para Gallego, que busca esa victoria que termine de una vez con la racha, que ya no se sabe si es buena o mala tras seis partidos sin perder. Lo curioso fue ver a Cuéllar yPabloPérez sentados en el banquillo durante el partido. No dio frutos, pero sí que confirmó que este Sporting, gris, incapaz de asomar por arriba, es una piña. Eso que se lleva el grupo de momento hasta que la cosa esté para otras alegrías.