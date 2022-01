A pesar de que el empate del Málaga llegó al final e impidió un triunfo de lustre, David Gallego se fue de La Rosaleda contento con la imagen de su equipo y también porque le salió “el plan de partido”. “Un partido tal como estaba previsto. Nos interesaba que el Málaga domine para hacer daño a su espalda y hubo opciones para sacar algo más. Nos interesaba ese plan de partido y contra ellos es complicado tener posesiones largas porque son agresivos en la presión arriba”, explicó el técnico catalán. “Pasamos del 1-3 al 2-2 y eso deja mal sabor de boca, pero se llevó bien el plan de partido”, reivindicó.

“Hemos sumado fuera de casa que no es fácil y quiero pensar eso, no que hayamos perdido dos puntos”, añadió. El preparador insistió en que al equipo no le generaron apenas situaciones de peligro.“Estábamos cómodos hasta el gol de Ramón, salvo algún centro lateral el Málaga no tuvo ocasiones claras”, explicó al respecto. “Hemos dado otro pasito adelante en cuanto a solidez”. El preparador reconoció que la fatiga mermó al equipo en la fase final del encuentro y explicó que ese cansancio hizo mella en Djuka, pero que el hecho de tener a varios atacantes lesionados impidió sustituir al delantero internacional por Montenegro. “Djuka no tiene descanso, se le exige mucho en la presión y se encuentra cansado en un momento del partido, no había otro que haga ese trabajo y hay que aguantar con él hasta el final”, apuntó.

Por otro lado, comentó que la lesión de Aitor García nada más comenzar el partido también hizo daño al plan de partido. “Nos quedamos sin extremos con su profundidad”. “Puma Rodríguez y Villalba acabaron muy cansados”, añadió. Pero, mantuvo, que a pesar de todo, el equipo tuvo más situaciones para sentenciar el encuentro. “También tuvo Villalba una clara, hubo ocasiones para matar el partido”, enumeró, haciendo énfasis en la marrada por Djurdjevic. Gallego desveló que la suplencia de Guille Rosas fue exclusivamente por un tema de salud y no por aspectos deportivos. “Guille tuvo fiebre y no estaba a cien por cien. Ha sido muy honesto”. Sobre las opciones de reforzar al equipo en el mercado, se mostró seguro del trabajo de la dirección deportiva que lidera Javi Rico. “Tenemos claro dónde podemos mejorar y crecer . “Todos los equipos intentan siempre mejorar en situaciones. Otra cosa es que el jugador aparezca y pueda venir. Tenemos claro lo que queremos. El club está en ello. Están haciendo lo imposible

José Alberto López, por su parte, se fue contento con el encuentro del Málaga. “La gente se irá contenta con lo que ha visto y descontenta quizá por el marcador. La sensación que teníamos en el descanso es que era de injusto. Hoy he visto al Málaga que siempre quiero ver”. El técnico asturiana consideró que el Málaga debió salir vencedor del encuentro. “Estoy fastidiado porque hemos perdido dos puntos”, razonó. “Este es el camino. Esto es lo que quiero ver todos los domingos y por ello me contrató el Málaga. Hicimos todo para ganar”, concluyó.