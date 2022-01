El Real Madrid se enfrenta este domingo al Athletic Club (19.30 horas) en la final de la Supercopa de España, que se disputa en el estadio Rey Fahd de Arabia Saudí, en un duelo que tendrá como premio el primer título de la temporada para ambos y la reválida para los bilbaínos, vigentes campeones del torneo.

Merengues y leones llegan a la cita después de haber eliminado a FC Barcelona y Atlético de Madrid en semifinales. Los primeros lo hicieron con más tranquilidad, siempre por delante en el marcador, y los rojiblancos necesitaron una reacción exprés para remontar y sellar su presencia en la final. Una final que bien conocen del año pasado.

Por aquel entonces, el equipo de Marcelino García Toral -que dirigirá su cuarta final como técnico del Athletic en apenas un año- doblegó al Barça en la prórroga (3-2) y culminó un torneo excelente, confirmando el cambio de ciclo vivido en Bilbao desde la llegada del técnico asturiano. Luego todos se enfrió con las dos derrotas en las finales coperas.

En esta ocasión será el Real Madrid quien estará enfrente. Un clásico del fútbol español que llevaba 64 años sin producirse con un título de por medio. Un largo periodo de tiempo que pondrá fin este domingo en busca de la undécima Supercopa para los madrileños y de la cuarta para los vascos, que han ganado dos en los últimos siete años.

El equipo de Carlo Ancelotti, a excepción del tropiezo inesperado en casa del Getafe a principios de año, está mostrando una línea sólida de juego que le ha llevado a liderar la Liga sin discusión y a clasificarse para octavos de 'Champions'. Para colmo, han acabado con Barça y Atlético tantas veces como se han enfrentado esta temporada. Un buen aval antes de afrontar una final a la que los blancos llegan con hambre.

Sería el primer título de Ancelotti desde que salió del Real Madrid en 2014, año en el que conquistó Champions, Copa y Mundial de Clubes, pero no la Supercopa. El italiano recupera para la final a David Alaba, que se perdió las 'semis' por lesión, y volverá al centro de la zaga relegando a Lucas Vázquez o Nacho al lateral en detrimento de Carvajal, que ha dado positivo por coronavirus.

Además, Ancelotti deberá rediseñar su once sin Marco Asensio, que no estará por problemas musculares, y seguramente opte por Rodrygo, que es siempre su elegido para completar el tridente por delante de Jovic o Hazard. El brasileño también ha dado buen rendimiento y es un buen socio para Vinicius y Benzema, la gran dupla madridista. Entre ambos suman 38 goles en esta temporada y casi una veintena de asistencias.

Ancelotti no realizará más modificaciones en su once, aunque no dio excesivas pistas en la rueda de prensa previa al encuentro. Además, el de Reggiolo dejó claro que está "encantado" de que su equipo juegue a la contra, pero se mostró contrario a las etiquetas. "Si jugamos un partido a defender, no significa que el equipo sea solo para defender. Somos el equipo que más goles ha marcado en LaLiga", apuntilló.

El Athletic quiere retener el título

Por su parte, el Athletic Club afronta la final como un premio a su buen hacer durante la temporada, como vigente campeón, y después de haber atravesado diversas rachas donde el equipo ha estado lejos de los buenos resultados, pero no tanto de su fútbol directo y pasional. Sólo el gol les ha apartado de cotas más altas hasta la fecha.

Los rojiblancos tiene muy reciente los precedentes ligueros ante el Real Madrid, el último el 22 de diciembre en San Mamés con triunfo visitante (1-2), y el anterior el día 1 de ese mismo mes en el Bernabéu (1-0). Pese a la derrota, Marcelino recordó que ése será el camino, repetir las mismas cosas que hicieron bien en la capital de España para tener opciones en la final de este domingo.

El técnico asturiano tiene a su disposición a toda la plantilla, aunque el once podría introducir muy pocos cambios. Uno de ellos sería la inclusión de Nico Williams, el héroe ante el Atlético, aunque su baza como revulsivo fue determinante el pasado jueves. En la punta de ataque, si no hay novedades, Sancet acompañará al mayor de los Williams.

El Athletic celebró su último título hace un año, pero el Real Madrid no lo hace desde julio de 2020, cuando se alzó con la Liga del confinamiento. Un entorchado que es más una obligación para los blancos que para su rival en esta extraña cita que se disputa a 7.000 kilómetros de España privando a la afición de ambos clubes de celebrar una nueva conquista.