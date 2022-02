El Sporting pagó más de medio millón para conseguir la cesión de Jony

El acuerdo de La Liga con CVC le ha dado alas al Sporting, que ha terminado con muchísima fuerza un mercado que a priori parecía calmado dada la complicada situación clasificatoria del club en estos momentos. Las pretensiones de los técnicos se han visto finalmente colmadas gracias al sprint final. El mensaje del club es muy ambicioso: busca remontar y aspirar al ascenso por play off. El mercado concluye con tres fichajes, todos cedidos y jugadores que no estaban teniendo continuidad en sus equipos: un extremo Jony, un delantero Ramírez, y, por último, un lateral diestro como es Calavera. Queda pendiente de ejecutar la compra de Villalba en propiedad para las próximas cuatro temporadas, avanzada por LA NUEVA ESPAÑA. Por el de Cangas de Narcea, el Sporting ha hecho una apuesta fortísima: ha pagado más de medio millón por estos cinco meses, cubriendo una parte relevante de la ficha del jugador en el Lazio.

Ayer, la dirección deportiva concluyó la agitada ventana de invierno con el fichaje de Calavera, una oportunidad de mercado, que vuelve a Mareo procedente del Girona. Las negociaciones entre el club rojiblanco y el catalán se agilizaron este mismo fin de semana. Fueron rápidas.

A última hora del domingo, el entente para la vuelta del defensa catalán a Gijón, donde también estuvo cedido en la campaña 2017-2017 –la primera tras el regreso a Segunda– estaba ya muy avanzado, pendiente de detalles. “Solo falta la documentación”, confirmó el mismo Javi Rico en la presentación de Jony Rodríguez a eso de las siete y media de la tarde. Por la mañana quedaban mínimos matices: concretar la cuantía exacta que abonaba el Sporting, que se hará cargo de la mayoría de la ficha que le corresponde al jugador en la segunda mitad de la temporada. A sus 26 años, no entraba en los planes de Míchel en el Girona, que le buscaba una salida para este mismo mercado de invierno. Su protagonismo esta temporada ha sido escaso disputando cuatrocientos minutos en diez partidos. Calavera estaba con muchas ganas de volver al club rojiblanco.

Rico conoce al futbolista desde hace muchos años. La lesión de Rosas es un severo traspiés para el preparador, que no tiene demasiada confianza en Bogdan. Incluso antes de que el c gijonés cayera lesionado en Valladolid, el área deportiva ya peinaba el mercado. Pero esa necesidad se acrecentó el viernes en el José Zorrilla, Calavera se encontraba ayer en Barcelona. Hoy llega a Gijón (8.30 mañana). El jugador tiene un año más de contrato con la entidad catalana. La dirección deportiva frenó que se produjeran salidas. Hubo alguna propuesta por jóvenes, con ficha del filial, pero la intención era aumentar el número de efectivos después de una primera parte de la temporada donde se han acumulado lesiones, baja por covid y ausencias internacionales que han limitado mucho el margen de maniobra para Gallego.

1El fondo de CVC. El club contaba con más dinero en caja tras los ingresos añadido recibidos por el fondo de capital de riesgo. Por eso, ha podido atacar el mercado y cubrir todas las demandas de Gallego. Incluso se han producido fichajes muy relevantes, como la cesión de Jony tras pagar más de medio millón por estos cinco meses al Lazio.

2La prioridad, un 9. El área deportiva ha priorizado en todo momento el fichaje de un delantero, demanda de David Gallego desde hace meses. Se intentó el fichaje del punta esloveno, Robert Beric. También se valoraron otras opciones, tanto en el mercado nacional, como en el extranjero. Finalmente se ha firmado a Eric Ramírez, cedido por el Dinamo de Kiev, un ariete que lleva meses en el radar de Rico.

3El movimiento estrella: la vuelta de Jony. El regreso del extremo de Cangas del Narcea ha sido la apuesta más importante del Sporting en este agitado mercado de invierno. El jugador llega cedido hasta final de la presente temporada, después de pagar más de medio millón para cubrir un porcentaje significativo de su ficha. Javier Fernández, presidente, lideró las conversaciones con los agentes del jugador, de la empresa You First Sports.

4La cesión de Calavera, una oportunidad de mercado. David Gallego pidió al área deportiva la contratación de un lateral derecho por las lesiones de Rosas y por el hecho de no confiar en Bogdan. Calavera es una oportunidad de mercado y estaba dispuesto a volver al Sporting, donde ya militó cedido en la temporada 2017-2018.

5Sin bajas. El área deportiva y los técnicos buscaban refuerzos y no debilitar la plantilla. Apenas se recepcionaron propuestas. Pero sí hubo intereses por algunos jóvenes del filial, en dinámica del primer equipo.

6Final tranquilo. El lunes terminó siendo una jornada más tranquila. Se presentó a Jony y se cerraron los flecos para la cesión de Calavera. Poco más.

