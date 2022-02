Movimientos en Tercera: Castaño dimite y Pole será el nuevo técnico del Mosconia

Tiempo de cambios en el Mosconia. Javier Castaño ha dejado su cargo como técnico del conjunto de Grado por la ausencia de fichajes y la presidenta de la entidad, Mónica Fernández, última la llegada de un nuevo entrenador. Si nada se tuerce será el moscón Francisco Javier González García “Pole”, que ya dirigió al Mosconia (2012-2014) y también fue entrenador del Avilés.

El equipo de Grado marcha el penúltimo en Tercera División, a nueve puntos de la salvación. Pole llega con el objetivo de recuperar el ánimo de la plantilla y poder optar a la salvación.

El Mosconia tiene pensado anunciar mañana al nuevo entrenador tras la salida del gijonés Castaño. El ya extécnico llegó al principio de esta temporada, pero la falta de refuerzos en el mercado de invierno le ha llevado a dar un paso al lado y presentar la dimisión. Se va con un balance de seis victorias, un empate y dieciséis derrotas. “Estaba ya muy quemado, las cosas no estaban saliendo y el equipo estaba desequilibrado en determinados puestos. Presioné al club para que fichase y no pudo ser, por eso no me quedó otra opción que presentar la dimisión”, explica el técnico gijonés. La presidenta del Mosconia evitó contestar a la crítica de Castaño, que negoció con varios jugadores sin que llegase a buen puerto ninguna de las operaciones. “Manejamos un presupuesto muy pequeño y cuesta fichar jugadores por las estrecheces económicas y por los desplazamientos. Todos los que llamé rechazaron venir. Estamos muy escasos en el ataque, porque en defensa tenemos de todo”, recalca el ya extécnico del Mosconia.

Castaño explica que llevaba tiempo valorando la decisión de dimitir, aunque quiso esperar a ver cómo se desarrollaba el mercado. “Esperé por si se hacía algún refuerzo, pero no fue posible. Es imposible desarrollar el fútbol que quiero con los jugadores que tengo”, se sincera el técnico, que también tuvo que afrontar la salida de Riera, Gabri y Jaime. “La temporada se me hizo muy dura porque cuando las cosas no funcionan y le dedicas muchas horas te puedes desesperar. Son muchas horas perdidas de sueño que no sirven para nada. Quizá con mi marcha los jugadores despejen y puedan tirar hacia adelante, porque la motivación crece cuando se va un entrenador”, sentencia Castaño, liberado tras su marcha.