Baeza y Tejero llegan a un acuerdo para culminar la venta del Real Avilés

Un acuerdo al que han llegado las partes interesadas –José María Tejero y Diego Baeza– y que se halla a la espera de que lo valide un juez de la jurisdicción civil despeja, aparentemente de forma definitiva, el último nubarrón que oscureció la venta del Real Avilés: la existencia de una deuda por impago de parte de la cantidad pactada a cambio de la transferencia de las acciones del club a la empresa Dibago, cuyo administrador es el exfutbolista gijonés Diego Baeza.

La constitución hace pocos días de un depósito económico en un juzgado de Gijón da solidez y fiabilidad al acuerdo al que han llegado Tejero y Baeza y que permitirá extinguir la deuda del segundo. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, el dinero –cuya cuantía no ha trascendido– no llegará a poder de Tejero hasta que el juez revise los términos del acuerdo entre particulares y lo valide con su firma. A título estimativo, el depósito podría quedar liberado, si no surgen contratiempos, en el plazo máximo de una semana. A partir de ese momento, José María Tejero, que fue propietario y presidente del Real Avilés durante 23 años, quedará totalmente desvinculado del club. El empresario se ha desprendido incluso del paquete testimonial de acciones de la sociedad deportiva que en un primer momento mantuvo en un porcentaje irrelevante desde el punto de vista de la toma de decisiones.

Fue en septiembre de 2020 cuando José María Tejero del Río anunciaba la venta del Real Avilés, que pasaba a manos de Diego Baeza, quien había venido haciendo las funciones de gerente de la entidad en los meses precedentes. Por aquel entonces, Tejero y Baeza no concretaron ni qué porcentaje del accionariado adquiría el nuevo dueño ni en cuánto se había cerrado la operación invocando la existencia de una cláusula de confidencialidad.

860.000 euros

LA NUEVA ESPAÑA reveló esos datos en los días siguientes: con arreglo a lo estipulado en la escritura de compraventa, el comprador del Real Avilés satisfizo 60.000 euros con carácter previo al otorgamiento de la escritura de propiedad de 11.594 acciones propiedad de José María Tejero y se comprometió a abonar el resto (hasta 800.000 euros) en cuatro plazos, el último, con fecha del pasado 31 de diciembre de 2021. Para septiembre de 2021, un año más tarde de anunciarse la venta del Real Avilés, Diego Baeza llevaba pagados 450.000 euros a Tejero y aún le adeudaría otros 350.000.

La venta del Avilés ha sido un culebrón desde el mismo momento que trascendió a la opinión pública. LA NUEVA ESPAÑA desveló en octubre de 2020 que Tejero seguía siendo el presidente de facto del Avilés; al menos así lo consideraba entonces el Consejo Superior de Deportes (CSD), ya que la venta a Dibago aún no reunía en aquella fecha los requisitos formales exigidos por la ley.

La subdirectora general de Deporte Profesional y Control Financiero del CSD, Lucía Muñoz-Repiso, advirtió en una comunicación enviada a José María Tejero de que la “posible venta” de la Sociedad Anónima Deportiva al grupo Dibago incurriría en vicio de nulidad debido a que su realización habría incumplido lo dispuesto en la Ley 10/1990 del Deporte y en el Real Decreto 1.251/1999 sobre sociedades anónimas deportivas. En concreto, la sociedad compradora, a la que representa Diego Baeza, habría obviado el trámite de obtener la autorización previa del CSD. Este “vicio”, fruto de un lapsus administrativo según explicaría con posterioridad Diego Baeza, fue subsanado con posterioridad y la venta adquirió firmeza ante la máxima autoridad deportiva.

Fantasma del pasado

En el otoño de 2021, un fantasma del pasado vino a visitar a Tejero y amenazó con enviarlo a la cárcel. La Audiencia Provincial dictó orden de ejecución de la pena de dos años de cárcel que pesaba sobre Tejero del Río por la comisión de un delito de estafa agravada en la venta de sendos terrenos vinculados a dos gasolineras ubicadas en Avilés (en Villalegre y la avenida de San Agustín). El tribunal había accedido en el verano de 2020 a la suspensión de la condena –algo común en estos casos–, pero condicionada a que Tejero cumpliese su compromiso de abonar la responsabilidad civil adeudada en el plazo máximo de doce meses. Una vez cumplido dicho plazo, el condenado aún adeudaba 236.413 euros y la sociedad acreedora, sabedora de que había ingresado dinero por la venta del Real Avilés, reactivó la causa, logrando finalmente cobrar. Al pagar, Tejero se libró de las rejas.

La nueva propiedad ha tratado en este tiempo de abrir un cauce de diálogo con el Ayuntamiento de Avilés para extinguir otra deuda que lastra al club: el medio millón de euros que, según la estimación municipal, adeuda la entidad a cuenta del canon de uso del estadio Suárez Puerta. Tejero admitió en el acuerdo de venta a Baeza la existencia de un “litigio económico con el Ayuntamiento” pero en sus declaraciones públicas siempre ha negado la mayor: tal deuda con el Consistorio no existe porque éste, a su vez, le debe “tanto o más dinero” al Real Avilés en virtud de lo estipulado en el convenio de colaboración suscrito en 1999.