La FIFA decidió que Brasil y Argentina repitan el partido correspondiente a las eliminatorias sudamericanas que se suspendió el pasado 5 de septiembre de manera escandalosa en San Pablo. La medida del Tribunal de Disciplina no sorprendió a nadie. La FIFA postergó su resolución hasta que ambas selecciones se clasificaron cómodamente para el Mundial 2022. Ambos equipos deberán cumplir con la formalidad del partido fuera de Brasil.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) fue multada CBF en 550.000 francos suizos por incumplir los protocolos vigentes. Aquel partido de septiembre se suspendió a los cinco minutos después de una invasión realizada por los funcionarios de la autoridad sanitaria brasileña (Anvisa). Brasil atravesaba por esas semanas una ola de contagios de covid-19.

Multas

La Federación Argentina también fue sancionada con una multa de 250.000 francos suizos “por no cumplir con las obligaciones de preparar un partido respetando el protocolo sanitario vigente”. Pero, además, los cuatro futbolistas albicelestes que ocultaron información en sus declaraciones juradas al aterrizar en Brasil no podrán jugar por dos partidos. Emiliano Martínez, Emiliano Buendía (ambos de Aston Villa, de Inglaterra), Cristian Romero (Tottenham) y Giovani Lo Celso, por entonces en el Tottenham, no consignaron su paso por Inglaterra.

La FIFA había recibido los alegatos de las federaciones de los dos países días atrás. Antes de que se conociera el dictamen, en Buenos Aires se esperaba que las autoridades del fútbol mundial le dieran al seleccionado argentino los tres puntos del partido que nunca llegó a completarse en Brasil. Por lo tanto, primera derrota de los brasileños en su territorio por eliminatorias, y por vía administrativa, no llegó a consumarse, como temían en Brasil.

Como Presidente de @afa, me comprometo a hacer todos los esfuerzos necesarios, y a apelar el fallo de FIFA en referencia al partido de eliminatorias con Brasil.

Nuestra prioridad es la Selección @Argentina Siempre 🇦🇷 — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) 14 de febrero de 2022

No se descartaba una apelación por parte de ambas federaciones, lo que alargaría los tiempos procesales hasta casi el mismo momento en que se dispute el Mundial en Qatar.