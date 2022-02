Ha sido una temporada complicada para Pedri. Expuesto a la saturación de partidos en el curso pasado, donde lo jugó todo con el Barça de Koeman y con la España de Luis Enrique, hasta unos Juegos Olímpicos en Tokio. Se perdió los primeros meses (apenas dos partidos en agosto y otros dos en septiembre) para volver, de nuevo, a la enfermería, sacudido por las lesiones que no le dejaban en paz, unido a que dio positivo por coronavirus.

"No estamos en la Champions que es donde queríamos estar. Pero tenemos muchas ganas de competir y ganar la Europa League", ha reconocido el jugador canario sobre el duelo con el Nápoles de este jueves (18.45 h) en el Camp Nou, asumiendo que le queda aún mucho camino para alcanzar su límite, mejorando, eso sí, en sus llegadas al área como avalan sus goles al Athletic y Espanyol. "No me gusta ponerme límites, quiero mejorar día a día".

Tras cinco meses llenos de lesiones y recaídas, Pedri reapareció en la Supercopa con el Madrid en Arabia y desde entonces no se ha movido del once inicial. Es otro Pedri. Más fuerte. Con más energía, como si ese largo proceso de recuperación hubiera modificado su estructura física, pero sin perder ni un gramo de su magia. Además es más influyente en el área, la que invade ahora sin pedir permiso a nadie.

"Desde que acabé la temporada pasada me dije que tenía que llegar mucho más al área, era algo que me pedían todos los entrenadores", ha admitido el joven canario (19 años). "Xavi me lo exige, quiero mejorar y ahora se está dando. Llevo dos goles y ojalá se siga dando", ha dicho después.

Los consejos de Xavi

Pedri ha encadenado cinco partidos consecutivos firmando dos goles (en la Copa al Athletic y en el derbi al Espanyol). Ambos apareciendo por sorpresa, otro rasgo que ha incorporado a su juego, transformado en una pieza esencial del centro del campo para Xavi, como lo fue en su día para Koeman, el técnico que le abrió la puerta del Camp Nou.

"Koeman apostó por mí y eso es muy importante y Xavi jugó mucho tiempo en mi posición, ve mucho el fútbol como yo. Nos está ayudando mucho a jóvenes como yo, Nico, Gavi…", ha subrayado Pedri, quien ha jugado demasiado poco (nueve partidos y solo tres completos en los primeros seis meses de la temporada), condicionado por todos esos problemas físicos, que ya ha olvidado y animando a que el público vaya al Camp Nou para ayudar al equipo a derrotar al Nápoles.