En las raíces de Jony

José García Tato, “Camarero” para todos, pasa una a una, muy deprisa, las fotos de un viejo álbum. Una inmensa sonrisa cubre cada una de las arrugas de su cara. Señala una fotografía antigua que parece tener ya al menos un par de décadas. Los ojos de Montse, su hija, y Balbina, su mujer, se inyectan rápidamente sobre una imagen que muestra a un grupo de niños de no más de 8 o 9 años.

–Aquí está... En el centro. Es este. Es él. Es Jony...

Nunca olvidará el día en el que Fernando, un vecino de la avenida del Barrio Nuevo, le pidió un pequeño favor. Hoy, desde el sofá de su casa y con los achaques fruto de la edad (75 años), Camarero, el descubridor de Jony, recuerda ese momento entre la nostalgia y la inocencia de la que fue entonces una vivencia cualquiera, pero que con el tiempo resultó ser su mayor hallazgo en más de cuatro décadas como técnico del Narcea. “¿Camarero, por qué no te llevas hoy a jugar a mi hijo?”. Así, por casualidad, como sucede con las grandes cosas de la vida, comenzó la historia de Jony, puede que el mayor talento del Sporting de las últimas dos décadas, hoy de regreso a la entidad. El domingo, volverá a correr por la banda de El Molinón coincidiendo con el cuarto aniversario de la muerte de Quini.

LA NUEVA ESPAÑA se desplaza a Cangas del Narcea. A la localidad que le vio nacer y que ahora vuelve a ilusionarse con el segundo retorno del rojiblanco. Es el hijo pródigo. No todos son del Sporting, también hay mucho seguidor del Oviedo, pero en Cangas del Narcea todos, sin ningún tipo de dudas, son de Jony. “¡Que haya vuelto al Sporting es una inmensa alegría!”, dicen. “Es un futbolista de ámbito internacional. Representa por la banda todo lo que somos en Cangas del Narcea: esa mentalidad fuerte y carácter luchador”, explica José Víctor Rodríguez, el alcalde. “Se nota que desde que salió la figura de Jony de Mareo el sentimiento sportinguista ha crecido en Cangas”, explica. El regidor saca un volador y homenajea de esta forma al “Perdigón”.

No es fácil para casi nadie conocer las intimidades de un futbolista de orígenes humildes y al que el paso del tiempo no le ha cambiado una pizca de su carácter. Tampoco a los suyos. Su día a día no se ha visto modificado por el éxito del primogénito. Llevan en Cangas del Narcea una vida de lo más convencional. Son gente de lo más corriente. El carácter de la familia se explica mejor desde la anécdota: un coche cualquiera en mitad de una de las arterias de la villa se topa de bruces con LA NUEVA ESPAÑA mientras persigue una pista sobre los orígenes del jugador y su familia. Lo conduce la hermana del futbolista, Andrea, y en el asiento de al lado la acompaña su madre, Gemma. Las dos acuden a hacer un recado y prácticamente sufren con la repentina notoriedad antes de afirmar que Jony vuelve a ser plenamente feliz desde su vuelta al Sporting en las pasadas Navidades. “Mi hermano ha recuperado la sonrisa. Vuelve a sentirse como en casa”, cuenta Andrea. También la localidad ha recuperado esa llama, esa ilusión. La expectación por volver a ver al extremo en el Sporting se ha disparado, y se nota en las camisetas, cada vez más rojiblancos, o en las bufandas. “Cangas está muy ilusionada por él”, confiesa Gemma.

Cangas del Narcea descubre a un Jony vinculado a sus raíces. Y que, cada vez que vuelve a casa, lo hace para camuflarse como lo que era antes de triunfar, y no como el ídolo que es para muchos. “¡Nunca le he pedido una foto... ¿Cómo le voy a pedir una foto? Si lo hiciera estaría riéndose de mí toda la vida. Le parecería mal. De hecho, no le gusta cuando le piden fotos porque no se siente importante. Él es el de siempre. Mantiene el mismo grupo de toda la vida (Los Tois)”, cuenta desde la Panadería Manín, donde tantas tardes pasó el extremo, Alan García, “su hermano” y el padrino de su hija mayor, Valeria.

La sorpresa para su círculo fue total cuando, en mitad de una cena de las pasadas Navidades, alzó la voz para hacer una confesión que, con el paso de las semanas, resultó ser un anticipo de una noticia con el mejor de los finales. “Chicos, quiero volver al Sporting... Camarero vive al otro lado del puente colgante, en la avenida del Barrio Nuevo. Pero, cerca del mediodía, se le encuentra en un bar de la zona. Sentado solo en una mesa, hace tiempo hasta que vayan cayendo las horas. Tiene achaques, pero va sobrado de cabeza. Se dobla una y otra vez sobre la silla, para decir en voz alta memorias imborrables: “Era muy rebelde y competitivo. Cogía el balón, se paraba y arrancaba. ¡Era rapidísimo!”.

–Una vez estábamos jugando en Barcia. Y un lateral le metió un golpe tremendo. ¡Pum! Lo sacó por encima de una valla. Y le dije al árbitro: “No puede ser. El neno tiene que volver con las dos piernas a Cangas”. En la jugada siguiente... ¡Plas! Otra vez. El lateral lo volvió a mandar por encima de la valla. Pero Jony lo encaraba una y otra vez. Lo medía en velocidad. Lo tuve que cambiar. Entonces se me acercó el presidente del Barcia: “Camarero... No cambies al mejor del equipo”.

–¿Y cómo quedasteis?

–(Camarero se ríe) Ganamos. Ganamos 1-3, y con dos goles de Jony.

–Con cada derrota y gol encajado, se ponía a llorar o se revolvía contra los rivales –evoca Alan.