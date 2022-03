El bisturí del Sporting: A Martí no le sale nada y lleva pleno de derrotas desde su llegada

Martí: pleno de derrotas a pesar de los cambios tácticos

A José Luis Martí no le sale nada desde su llegada al Sporting. Lleva tantos partidos como derrotas (3). Del play-off hace tiempo que ya ni se habla, aunque sea por respeto y dignidad con la afición. Pero el balear cogió al equipo como decimotercero y a nueve puntos de distancia del descenso. Ahora, tres partidos después, la ventaja con el descenso es de cinco con la Real B, con el goal-average en contra, y el proyecto es decimoctavo, sin ningún equipo de por medio entre los puestos que marcan el adiós con el fútbol profesional. La situación no es tan crítica por el margen, todavía importante, sino por las sensaciones que emite el Sporting, que lejos de mejorar respecto a los tiempos de Gallego continúa cayendo en picado.

Martí recuperó a Villalba y regresó al sistema más usado por Gallego (4-2-3-1) con la entrada de Gaspar Campos por Aitor. Aunque el equipo sí tuvo algún ratillo aislado de fútbol decente, sobre todo en el primer tiempo, y se adelantó con un golazo de Djuka, las cosas van de mal en peor porque el apagón del segundo tiempo con la remontada del Tenerife evidencia que ahora mismo el Sporting se cae desplomado con el primer golpe. El Tenerife no mereció ganar. Pero ganó a un equipo que no domina las áreas. Martí volvió a mostrarse intervencionista y modificó ese 4-2-3-1 por el 4-4-2 con la entrada de Ramírez. No hubo prácticamente nuevas situaciones de gol.

La racha buena de Djuka

Dentro de la más absoluta mediocridad, Djuka está haciendo otra campaña más que digna, aunque sea por números. Ayer volvió a marcar. Lleva 11 tantos en Liga, 13 en total con los 2 de la Copa del Rey. Todavía muy lejos de ser ese goleador del año pasado (marcó 22), pero datos decentes si se tiene en cuenta que el equipo está a un paso de los puestos de descenso. Djurdjevic marcó ayer un estupendo gol tras un fuerte disparo que golpeó en el larguero y se coló en la meta defendida por Juan Soriano. Suma 3 celebraciones de gol en los últimos 4 partidos, mejorando sus registros respecto a los anteriores meses. Con once jornadas por delante, el internacional por Montenegro ya ha mejorado sus dígitos de dos temporadas (la primera, 2018-2019 y la siguiente, 2019-2020).

La defensa se cae picado

La diferencia de este Sporting al del año pasado se resume en una línea: la defensiva. El curso pasado sostuvo al equipo entre los mejores, pero este año el rendimiento defensivo está minando al proyecto. El desastre es total. El equipo rojiblanco recibió en la campaña 2020-2021 un total de 28 goles, unos números buenísimos.

Hoy ya lleva 11 goles más lamentados, encajando 39 tantos, siendo una de las peores de toda la Liga. En los últimos cuatro partidos, al Sporting le han marcado nueve goles, un imposible para conseguir puntos. Los errores se repiten en defensa. Martí le dio continuidad a los que jugaron en Anoeta (Mariño, Bogdan, Babin, Borja y Kravets) y después dio entrada a Calavera por el lateral nacido en Lugansk. Da igual quienes jueguen porque el equipo recibe goles con facilidad. La portería a cero de Anduva, un espejismo.

El Molinón ha dejado de ser un fortín: cuarta derrota seguida del Sporting en Gijón

El Molinón ha dejado se ser un fortín para ser un campo de minas para el Sporting. Lo dicen las matemáticas, las ciencias puras. Los rojiblancos llevan cuatro derrotas consecutivas en El Molinón, donde cualquiera, esté arriba en la clasificación, como el Tenerife, o abajo como la Real B y el Zaragoza, tiene la opción de rascar puntos y llevarse el triunfo. Los rojiblancos son los sextos peores de la categoría en su feudo. De los 15 encuentros jugados en El Molinón llevan 6 victorias, 3 empates y otras 6 derrotas.

El esfuerzo de Jony: juega con dolores para ayudar al equipo

Jony jugó con algunos dolores. El extremo de Cangas del Narcea lleva unos cuantos días con problemas por una fuerte contusión en el quinto dedo del pie izquierdo. En los primeros momentos incluso le costaba calzarse las botas. Por eso, se quedó sin jugar un solo minuto en la derrota sufrida por el Sporting el pasado lunes en Anoeta. Durante la semana, los médicos del club rojiblanco le protegieron para evitar una sobrexposición antes de jugar el partido. Estuvo entre algodones en las sesiones de Mareo, pero el jugador, todo corazón, quería jugar.

Martí decidió darle reposo en el primer tiempo y apostó por Puma Rodríguez. Y en la segunda mitad, apareció, sin estar ni mucho menos al cien por cien. Jony jugó algo más de diez minutos, nueve más el tiempo añadido.