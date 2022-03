Así vivió La Mareona el enésimo disgusto del Sporting, que se queda a cinco puntos del descenso

Si había alguna duda, todas quedaron resueltas porque El Molinón volvió a demostrar que entiende a la perfección cuando debe estar con el equipo, y cuando toca hacer reproches. Ayer, en un momento muy delicado, la afición rojiblanca volvió a demostrar que es lo mejor que tiene este club de lejos. Aunque le duela la situación, nada agradable, y aunque el desánimo haga mella, hubo una notable entrada en el encuentro dominical. Más de catorce mil almas en las gradas, un gran dato teniendo en cuenta la realidad. Y no estuvo de morros, sino que se mostró agradecida con los buenos ratos de fútbol, los que hubo, sobre todo cuando los jugadores de más talento –Rivera, Villalba, Pedro, Gaspar y cía se asociaban por dentro–, que en los peores momentos con la remontada de un Tenerife rácano y defensivo hasta el golazo de Djuka. Ese fue el único momentos de plena alegría donde El Molinón pareció por un momento liberarse. Incluso José Luis Martí, un técnico de lo menos gestual y de lo más prudente, corrió como un loco por la banda hasta abrazarse con Pablo Caso, empleado del club. La alegría, como todas este curso, fue muy efímera. Porque las caras alegres se convirtieron con los dos goles del Tenerife en decepción. Y aparecieron los momentos de enfado. La frustración y el enfado aparecieron al final, a la conclusión del encuentro. Se escucharon cánticos en contra del Consejo, “¡Directiva dimisión”, y de los jugadores, “esta camiseta no la merecéis”. No hubo mensajes críticos ni al director deportivo, Javi Rico, ni tampoco a José Luis Martí, el entrenador.

La tensión ya se reflejó en el partido en las prisas, con el 1-1 y después con el 1-2. Hubo quienes apremiaron a Diego Mariño cada vez que tenía la opción de sacar rápido para buscar el contragolpe. “Que nos vamos a Segunda B”, clamaban varios seguidores, afectado por la angustiosa realidad clasificatoria. Y con el 1-1 de Gallego. Hubo imágenes de nerviosismo entre seguidores que revisaban las pantallas de sus móviles para chequear cómo estaba la clasificación. Ya con el empate, y el Tenerife amenazando, pasó lo que suele pasar en estas situaciones; los desplazados de la afición canaria comenzaron a gritar ese clásico “sí se puede, sí se puede”, y a la rojiblanca le entró el miedo. La última media hora, otro ejercicio de máxima tensión. Con cada situación, los nervios a flor de piel. Se lamentó la doble ocasión perdida por Djuka y Puma con un “noo....” que sonó en todo el estadio. El encuentro comenzó amenizado en los megáfonos con “Begin the beguine”, de Cole Porter, la canción de “Volver a empezar”. El mejor homenaje posible desde El Molinón a un film que llevó al Sporting al escaparate internacional de Hollywood. Y también desde los vídeo marcadores con ese fenomenal vídeo que ha preparado el departamento de comunicación del club rojiblanco que recrea algunas de las icónicas imágenes de la película. La tarde estuvo marcada por los gestos. Por ejemplo, el enorme guiño de Vasyl Kravets con su país. El lateral rojiblanco ya no le basta con estar mentalmente preparado para jugar con la que está cayendo, además saltó con la bandera ucraniana con esas dos franjas horizontales de igual tamaño, de color azul la superior y amarillo la inferior, para decir que aunque esté en Gijón, también está con su pueblo. En el palco volvió a estar el presidente de la entidad, Javier Fernández, después de semanas nada fáciles por la pérdida de su padre. También desde el Fondo Sur se mostró una gran pancarta para distinguir a José Luis Rubiera, que fuera durante tantos años jefe de prensa del Sporting . “Muchas gracias, Leli”, se podía leer en la pancarta.