Alex Abrines (Palma de Mallorca, 1993) trata de recuperar su mejor forma después de un largo periodo de recuperación tras pasar por el quirófano. Poco a poco va recobrando las sensaciones en los minutos que le da Jasikevicius partido a partido.

¿Alex, os espera otra semana complicada, no?

La verdad es que es complicado con tres partidos por semana, sin apenas entrenamientos, recuperar, y son partidos que tenemos que estar muy metidos mentalmente

La derrota en Kaunas hizo daño pero os hizo abrir un poco los ojos?

Fue culpa nuestra. No salimos con la concentración y la energía necesaria. Quizá no entendimos la exigencia del partido. Empezamos bien pero cuando ellos apretaron, especialmente en el último cuarto, no pudimos igualar su intensidad.

¿Crees que Saras acertaba cuando decía que era necesario volver a ser humildes y trabajar más fuerte tras el éxito de la Copa?

Aunque lo que dijo no es nuevo para nosotros. Es la filosofía que siempre hemos aplicado. Al final, se nos paga por hacer nuestro trabajo. Cada día es un examen y hemos de intentar darlo todo en cada partido

Mantener la tensión competitiva

¿Debe ser muy complicado mantener la tensión competitiva en cada partido, no?

Es que son ochenta partidos, y en una temporada tan larga intervienen muchos factores como lesiones, viajes… Hay muchas excusas, pero al final, la actitud es lo que no puede fallar. Llevábamos ya algunos partidos que lográbamos ganar hasta que llega la derrota y abres los ojos.

Contra el Betis se vio una actitud diferente que el técnico elogió…

Después de una derrota, el equipo reacciona siempre, primero porque jugábamos en casa. Al final, los grandes equipos son los que no bajan el listón más que un partido, porque siempre salimos a ganar todo. Eso es difícil de trabajar, es mentalidad.

¿Las derrotas en este momento, llegan más por la parte mental o física?

Creo que puede ser una mezcla de ambas cosas. Ahora, con tantos partidos, llegas un poco cansado al siguiente y con los viajes de por medio no descansas completamente y no entras al cien por cien. Cada uno hemos de buscar la manera de minimizar estos aspectos y dar el máximo en cada partido.

Objetivo: ser primeros

¿Consideras que el objetivo ahora es ser primeros en Liga Endesa y Euroliga?

Obviamente, el objetivo es ganar los títulos, pero para conseguirlo, acabar primero te da algunas ventajas. Pero eso se consigue después de trabajar duro durante ocho meses, y luego si eres primero, te da esa opción compensatoria. Creo sinceramente que en Europa somos el mejor equipo, el más estable.

¿Ves factible conseguirlo?

Al final, dependemos de nosotros mismos. En las dos competiciones está en nuestra mano lograrlo, y estamos en una posición muy buena, pero aún quedan partidos y debemos mantener esa intensidad, que será complicado.

¿Cómo te encuentras personalmente después del largo periodo de recuperación?

Depende del día. Tengo mejores y peores, aunque lo importante es que pueda sumar con mi aportación. Me voy encontrando mejor, físicamente más rápido y a nivel mental, llego más rápido a las jugadas. El problema es que debo mejorar desde los minutos que me de Saras ya que no podemos entrenar mucho.

¿Te gustaría jugar más?

Por supuesto, ante el Betis tuve buenos minutos y son buenos para tratar de coger el ritmo.

Debe ser duro vivir apartado del equipo tantos meses….

No es fácil. No sigues el día a día del equipo y te sientes fuera, incluso a veces que vas para atrás, con algún día que te duele más que otro…Ahora ya es historia

Sin Calathes ni Abrines, y ahora otra vez sin Higgins, el equipo ha respondido?

¡Desde luego! Cuando estábamos fuera, el equipo reaccionó con el segundo quinteto, y jugadores como Sergi, Lapro o Jokubaitis han estado a un gran nivel.

¿Cómo ves la situación que se ha creado con los equipos rusos y su salida de la Euroliga?

Es una mierda, porque ni los jugadores ni los equipos tienen la culpa de lo sucedido y duele que un conflicto de su país se quedan sin poder hacer su trabajo

Ya queda poco en Europa. ¿Hay que ir echando una mirada a la clasificación para el posible rival en cuartos de final?

Si que miramos la clasificación y parece un poco más claro por la parte de arriba, aunque abajo, del 6 al 8 está muy apretado y pueden pasar muchas cosas.

No quiere al Anadolu Efes en el cruce europeo

¿Alguno que os gustaría evitar?

De esa zona, el más peligroso parece el Anadolu Efes, porque no ha hecho una temporada muy regular, pero si te cruzas en el play-off puede ser un rival muy complicado.

¿Ves algún equipo mejor que el Barça?

Creo que tenemos el mejor equipo de la Euroliga, y el año pasado ya lo teníamos, pero no logramos el título. Hay que seguir hasta el final.

Supongo que con el apoyo del público en la hipotética Final Four será una motivación extra…

Cuando llegas allí, no hay favorito, te lo has de ganar en la pista. Será espectacular en el Stark Arena, pero cuidado que si entra el Estrella Roja, puede ser increíble.

¿Has soñado con anotar el triple que da el título al Barça?

No lo he soñado, pero si llega la ocasión, te puedo asegurar que no voy a fallar (ríe...).