Así se vive en Villaviciosa el derbi: “Es una fiesta para todos”

Vecinos curiosos cogen el móvil apresuradamente para inmortalizar la imagen. “No me lo puedo creer, pero si ‘esi’ ye un traidor; ye del Sporting”, bromean. La estampa les hace reír. Al fondo de la Plaza del Ayuntamiento de Villaviciosa, una veintena de rostros conocidos se vacilan entre sí y disfrutan de la antesala de un encuentro que llevan esperando ya unos cuantos meses.

La zona más reconocida y popular de la Villa está claramente escindida en dos mitades. Por el flanco izquierdo asoman una decena de aficionados sportinguistas, que, lejos de venirse abajo por la fotografía que enseña en estos momentos la clasificación liguera, se muestran confiados en que las cosas cambiarán pronto, comenzando ya por el partido de máxima rivalidad que se disputa mañana en El Molinón: “Aprovechad, aprovechad ahora que estáis bien, porque luego en el derbi...”. A la derecha, el sector azul se muestra confiado y orgulloso, sabedor de lo que ha sucedido en los últimos derbis y de la realidad de unos y otros hoy en día. “Es que el Sporting este año está como está, claramente por debajo. Nosotros estamos tranquilos. Estamos en play-off y en los últimos derbis nos ha ido bien”, cuenta Avelino Caravia, un optimista seguidor azul.

El derbi asturiano tiene su historia en Villaviciosa. “La ciudad está divida”, dice Isabel García, hincha azul. Aunque unos pocos kilómetros más cerca de Gijón (26) que de Oviedo (40), hay en la Villa aficionados de los dos clubes. Y, claro, se respira estos días en la ciudad mucho pique. “Pero siempre con buen ambiente”, aclara Rita Seijas, una aficionada azul de tan solo 11 años. Su día a día en el colegio es el mejor de los ejemplos de esa división que se respira en la parroquia, porque la mejor amiga de Rita es muy del Sporting y ella, como confiesa, muy del Oviedo. “Somos los dos oviedistas hasta la médula, no nos perdemos un partido. Por supuesto, tampoco nos perderemos el derbi. Lo vamos a ver todos juntos, en la tele”, cuenta el padre, Ernesto Seijas.

Las risas y el vacile van en aumento cuando el grupo de seguidores rojiblancos posan en la foto para el reportaje con LA NUEVA ESPAÑA. “Nos tenemos todos cariño; aunque sean del Sporting, son buena gente”, bromea de nuevo Ernesto. Interviene para replicar Miguel Estrada, del flanco sportinguista. Da un paso adelante y resume el sentir del grupo: “A pesar de que la temporada está siendo pésima, vamos a ganar”. Los hay también menos optimistas en el lado rojiblanco, algunos se resignan con la realidad actual y lo acontecido en los últimos derbis disputados en Gijón. “No las tengo todas conmigo, esos partidos siempre caen del lado del que más se juega. Y ahora el único que se juega algo es el Oviedo”, apunta el seguidor sportinguista Diego Tuero. Aunque ese recelo también existe en el otro lado, el azul. Porque, explican, en este tipo de encuentros no importan las dinámicas, sino que los dos clubes tienen las mismas opciones de ganar. Lo cuenta Asier Cueto, de 9 años, con un arrojo sorprendente. “Yo no me fío nada de nada, el Oviedo nos da una de cal y otra de arena”.

Las bromas dan paso a los debates y a los temas de mayor interés de la semana. Se habla sobre la negativa del Sporting a dar entradas y sobre las consecuencias en un partido de máxima expectación e interés para Asturias. “Es una pena que se produzcan esos capítulos de distanciamiento”, explica Ernesto Seijas. “Es que con esas condiciones que se ofrecen es imposible viajar. No se puede viajar así, como si fuéramos perros amarrados”, añade Aurelio Fernández, aficionado del Oviedo.

“Es que tiene que haber siempre buen ambiente. Afecta mucho el comportamiento de los radicales, son los que interrumpen todo y la buena relación que hay entre ambas aficiones. ¿El ejemplo? Lo que pasó en Burgos. Se aisló a los radicales y no pasó nada”, explica el presidente de la Peña El Maliayu, Santiago Llera. “Da mucha pena no ver el partido todos juntos. Es un derbi y es una fiesta para todos”, zanja la hincha azul Isabel García.