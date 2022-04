El Barça es el club más difícil y exigente del mundo. Tenemos la obligación de ganar y de jugar bien. No nos vale con hacerlo en el minuto 90 y por 1-0", dijo Xavi Hernández en la rueda de prensa previa al Barça-Eintracht. Las palabras del técnico blaugrana no gustaron en la capital. Algunos aficionados del Real Madrid entendieron las declaraciones como un recado al equipo de Carlo Ancelotti, que había sufrido muchísimo para eliminar al Chelsea en los octavos de final. Este sábado, el técnico italiano ha respondido al vallesano.

"Me gustaría contestar con una pregunta. ¿Qué significa jugar bien? Cada uno tiene su opinión. Para mí, jugar bien es hacerlo bien tanto cuando tienes el balón como cuando no lo tienes. Defender bien no es sinónimo de jugar bien si los jugadores no saben qué hacer cuando tienen el balón. Y al revés. El fútbol es atacar y defender. Y hay muchas formas de defender: con un bloque bajo, medio o con una presión alta. Así entiendo yo el fútbol y nadie me va a hacer cambiar de opinión mientras las reglas no cambien. El Atlético de Madrid, por ejemplo, defendió muy muy bien en la ida de la eliminatoria contra el Manchester City", ha analizado 'Carletto'.

Según su punto de vista, "todos los equipos son difíciles de entrenar". "Cada equipo tiene su exigencia: ganar títulos, jugar bien, evitar el descenso... Entrenar no es simple. Es difícil, pero es un trabajo que nos gusta hacer", ha añadido. El entrenador del Real Madrid, sin embargo, ha asegurado que ve a su equipo concentrado en lo que puede controlar. "Tenemos un objetivo muy importante y estamos centrados en nuestra misión. A mi me importa que el equipo luche para ganar títulos. La realidad es esta. Cada uno es libre de decir lo que quiera", ha valorado antes de considerar que "la Liga no está acabada" y que, por consiguiente, "necesitamos ganar" al Sevilla.

Modric, una "leyenda"

En la comparecencia, el míster blanco también ha elogiado a Militao, un futbolista que "me ha sorprendido mucho por su nivel y su calidad, aunque puede mejorar en el aspecto de la concentración", ha restado importancia a su rifirrafe con Kroos durante el partido contra el Chelsea –"No me molestó. Lo hablamos después del partid"o– y ha destacado, de Vinicius Tobias, que es "un lateral derecho joven que tiene mucha energía y aprende muy rápido". También ha comparado a Modric, una "leyenda" del fútbol, con Maldini, quien "ganó la última Champions con 40 años".

"Si tuviera que compararlo con alguien, sería con él. Por la calidad, por la seriedad, por cómo entiende el fútbol... Son leyendas. Creo que Luka va a terminar su carrera aquí, no sé cuándo pero esa es la idea de todos. No hay problema ni del club, ni de nosotros ni de él para renovar, está todo bastante claro. Se cuida mucho, en su carrera no ha tenido lesiones importantes y eso le ayuda mucho", ha sentenciado.