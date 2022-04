Gijón, núcleo de la Copa de Europa y de la OK Liga

La creación de la Copa de Europa femenina de hockey patines fue un logro de las propias jugadoras, contra la opinión de muchos clubes y federaciones territoriales. No así del Gijón Solimar, ahora Telecable, que fue pieza fundamental no solo en la puesta en marcha de la competición continental, sino también de la OK Liga femenina.

Así lo reconoce Marta Soler, la jugadora que más se volcó en la consecución de ambas competiciones y que por aquel entonces militaba en las filas del equipo gijonés. “El trabajo del Gijón Solimar fue clave, su apoyo logístico, organizativo, de las personas que se implicaron, incluso económico. Es un club que ha hecho progresar no el hockey femenino, sino el hockey patines en general”, asegura Marta. La primera Copa de Europa se jugó en la temporada 2006-07, pero para llegar a ella hubieron de pasar varios años y mucha lucha. “El germen estuvo en Portugal en 2005, allí había la que en ese momento era la mejor liga femenina y en ella estaban jugadoras de otros países”, recuerda Marta, que era una de ellas. “Mantuvimos muchas reuniones a las que cada vez iba más gente y se creó la Asociación Internacional de Hockey Patines Femenino, desde donde se hace llegar a la Federación Española de Patinaje la propuesta de creación de la Copa de Europa. Y la aceptó”, señala Marta Soler. Sin embargo, aún quedaba muy lejos que la competición se convirtiese en realidad. En aquellos años en España ni tan siquiera había una liga femenina, sino un formato similar al de las categorías inferiores masculinas que se jugaba en una sede única y en un fin de semana. Según lo que se acordó, en esa primera Copa de Europa participaría el ganador de esta competición, así como el vencedor de la liga catalana. Cuando todo parecía en marcha, y a pocos días de su celebración, en la Asociación Internacional de Hockey Patines Femenino se recibe la llamada del gerente de la Federación Española de Patinaje, Xavier Moyano, diciendo que la Copa no se podía hacer porque solo había tres equipos inscritos. “No entendíamos nada porque sabíamos que entre las jugadoras había un gran interés por que se celebrase. Nos pusimos a ver qué pasaba y vimos que las directivas de algunas federaciones y de muchos clubes no había transmitido la información, bien por desinterés o por estar en contra, y que muchos equipos no se habían enterado. En este momento la implicación del Gijón Solimar fue decisiva en la movilización que hicimos, contactando directamente con jugadoras de numerosos clubes, y en pocos días había 14 inscritos y la Copa de Europa se celebró en Voltregá”, rememora Marta Soler. Si la implicación del ahora Telecable Gijón fue total en la puesta en marcha de la Copa de Europa, aún lo fue más a la hora de crear la OK Liga femenina. Fueron la propia Asociación y el Gijón Solimar los que presentaron en la Federación Española la propuesta de creación de una liga femenina y que esta competición fuera la única que diera acceso a participar en la Copa de Europa, lo que suponía un aliciente para que los clubes se inscribieran. Sin embargo, la propuesta contó con el rechazo de la mayor parte de los clubes catalanes y de la propia Federación Catalana, cuyo argumento era el supuesto elevado coste de la misma. La normativa propuesta para que la OK Liga se pusiera en marcha indicaba que se necesitaban al menos 7 equipos de cuatro comunidades autónomas y desde Cataluña se pensó que no se reunirían. Desde el club gijonés y la propia Marta Soler se comenzó una campaña para atraer equipos de fuera de Cataluña y se consiguió superar ese obstáculo gracias a la presencia de equipos de Asturias, Galicia, Madrid y Andalucía. La liga se puso en marcha, con triunfo final para el Biesca Gijón. Los equipos catalanes se vieron fuera de las competiciones europeas. “Recuerdo que los clubes catalanes se reunieron para tomar una postura sobre su participación o no en la siguiente OK Liga porque vieron que la liga salía adelante y que esa temporada no podrían jugar en Europa. Algunas jugadoras catalanas nos avisaron porque ellas querían participar y se temía que en aquella reunión saliese que no. A pesar de que nadie nos había invitado, nos plantamos allí”, indica Marta Soler. “Fernando Sierra y yo cogimos un coche para viajar a Barcelona y llegamos por los pelos”, señala Marta, que se acuerda de que “el primero en intervenir fue el presidente de la Federación Catalana para mostrarse en contra, como también lo estaban algunos clubes. Pero otros estaban a favor, y sobre todo las jugadoras de todos los equipos. Cuando intervenimos nosotras les explicamos los proyectos, las ideas, lo que queríamos, los costes que tendrían y los beneficios que supondría. Clubes como Bigues i Riells, Arenys de Munt, Igualada o Terrasa estaban a favor. Al final, el Voltregá, que en principio estaba en contra, votó a favor y ganó el sí por un solo voto. En la siguiente temporada ya participaron”. Marta Soler lo tiene muy claro: “ni la Copa de Europa ni la OK Liga hubieran sido posibles sin la implicación del Gijón Solimar”. El empeño del club gijonés son ahora competiciones consolidadas. La cantera sale a la calle para promocionar la Final Four y llenar el Palacio Setenta promesas del Telecable recorrieron ayer algunas de las zonas más emblemáticas de Gijón para promocionar la Copa de Europa que se disputa este sábado y domingo en el Palacio de los Deportes de Gijón. Bajo el lema “llenar el Palacio”, y acompañados de una treintena de padres y madres, los canteranos (entre los 8 y los 14 años) recorrieron patinando la ciudad y repartieron unos 3.000 pasquines entre los vecinos. Los jóvenes, en la imagen, iniciaron y terminaron su recorrido en la misma Algodonera, su pista de juego.