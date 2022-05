“La Vuelta es patrimonio de todos los asturianos y no tiene color político”

Cristina Álvarez Mendo, presidenta del Club Ciclista Aramo, responsable de la Vuelta a Asturias, es la única mujer que preside un club que organiza una prueba ciclista profesional en España. Tomó el relevo tras la muerte de su padre, Julio Álvarez Mendo, en 2008 y lleva ya catorce años al frente de la organización de una ronda asturiana que crece cada año como se demostró en la edición que concluyó el domingo en Oviedo con el triunfo del colombiano Iván Sosa y el protagonismo de Simon Yates, dos ciclistas llamados a destacar en el próximo Giro de Italia.

–¿Satisfecha?

–Sí. Hubo un gran nivel de participación y emoción hasta el final, más no se puede pedir. Cuando el director de Nairo Quintana nos confirmó, a escasos días del inicio de la Vuelta, que no podía venir fue un palo. Todo el peso recayó sobre Simon Yates, pero a pesar del gran nivel que demostró en las dos etapas que ganó, el triunfo final se lo llevó otro corredor con prestigio en el pelotón, Iván Sosa.

–¿Los ciclistas vienen a la Vuelta como preparación de cara a otras pruebas o a disputar la carrera?

–Ellos vienen a disputar la carrera, como en su época hacía Miguel Indurain, cuando la carrera se celebraba a finales de junio y era la última prueba que se corría antes de ir al Tour de Francia. Y a Indurain no le fue nada mal

–¿Desde el punto de vista organizativo, cómo ha ido todo?

–Cada año vamos mejorando, cuesta mucho poner toda esta infraestructura en pie. Hay muchas personas colaborando durante casi un año para que estos tres días sean una fiesta y todo el mundo pueda disfrutar del evento y de los ciclistas.

–¿Para usted cuando termina la vuelta?

–Cuando entra el último en la meta de la última etapa, aunque haya habido caídas más o menos importantes, pero cuando todo el mundo pasa la línea final, tanto ciclistas como el personal que va en la burbuja de la Vuelta, me quedo tranquila.

–¿Cómo hace para traer a tan buenos corredores?

–Tengo una virtud o un defecto, que es la insistencia. Y es que soy muy pesada. Hablo constantemente con Eusebio Unzué, con Machín… con todos los directores. Prefiero que me digan que no, habiéndolo intentado, a que no vengan sin más. Sé que Asturias es la mejor preparación que pueden tener en estas fechas. Se vio con Carapaz y con Nairo Quintana. Siempre los diez primeros puestos de la clasificación de la Vuelta a Asturias hacen muy buena clasificación en el Giro. Pero también entiendo los compromisos de los equipos.

–La Vuelta está creciendo, hay más patrocinadores, más vehículos en carrera… ¿Hasta dónde quiere llegar?

–Vamos muy poco a poco. Este año hemos dado un pasito más, que más que un pasito se puede interpretar como un “pasote”. Y es que nos vamos a Teledeporte, a nivel nacional, que significa hora y media de retransmisión en las tres etapas, en las que mostramos a toda España todo lo bueno que tenemos en Asturias. Como anécdota, en esta edición el juez internacional australiano Greg Griffiths, que se marchaba ayer lunes, prolonga dos días su estancia porque se va dos noches a Luarca, ya que la vio, le pareció maravillosa y para allá se fue. Eso demuestra que el retorno económico de la Vuelta a Asturias para nuestra región es muy importante. Han entrado patrocinadores nuevos apostando fuerte, además de que los que tenemos de toda la vida que siguen colaborando. Intentamos ir haciendo cosas, como en la gala de entrega de insignias de oro de la Vuelta, que es un evento de reconocimiento. Todo el mundo quiere ir a esa gala, pero no todo el mundo puede ir, no es una fiesta, porque es una gala para patrocinadores, para instituciones para ciclistas y para gente relacionada con el ciclismo.

–¿Cómo se plantea la próxima edición de la Vuelta?

–Tengo claro que va a ser muy parecida al año 2022. Podríamos cambiar y aumentar también el número de etapas, pero la Vuelta a Asturias será tres semanas justo antes de las elecciones y no quiero que sea una moneda de cambio política. La Vuelta a Asturias no es política, no tiene ningún color, es patrimonio de todos los asturianos y tiene que seguir siendo independiente del signo político y de los colores. Nosotros tenemos Ayuntamientos de todos los colores: IU (Pola de Lena) PSOE (Cangas del Narcea), (PP) Oviedo… Mi objetivo es poner a la Vuelta en el sitio que se merece poco a poco, en eso confío, deseo y espero que así sea. Vamos a celebrar la Vuelta 2023 como esta, y una vez pasadas las elecciones y formados los nuevos gobiernos locales, nuevos o de continuidad, y de cara al 2024, vamos a sentarnos con estas nuevas corporaciones.

–¿Hay muchas localidades interesadas en contar con un final de etapa?

–Sí, pero vamos a pedir un compromiso a cuatro años, no se puede trabajar año a año. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Oviedo ha hecho una apuesta firme y decidida. Se sentó con nosotros y nos dijo que nos apoyaba con sesenta mil euros cada año durante cuatro años. No se puede trabajar de otra forma, porque es la forma de tener un margen para maniobrar con garantías. Cuando vaya a la Vuelta a España en agosto tendré capacidad de negociar con los equipos, con Teledeporte, y proponerles, por ejemplo, en vez de un resumen, ir en directo. Es todo cuestión de dinero.

–Es tesorera de la AEOC (Asociación Española de Organizadores de Vueltas Ciclistas. ¿Esto ayuda a la Vuelta a Asturias?

–Sí, tenemos un buen apoyo. En España el más grande es Unipublic, que es el organizador de la Vuelta a España y el director, Javier Guillén, con nosotros tiene una relación muy estrecha, lo que demuestra en cada cosa que organizamos, en cada evento… Nosotros queremos ir a más días, pero con seguridad.

Guillén nos lo dice, lo tenemos todo de cara para subir de categoría, pero lo que falta es el presupuesto. Ahora mismo nos estamos moviendo en trescientos mil euros, y muchísimo hacemos por intercambio. Pero para ello necesitamos más apoyo institucional.

–¿La idea serían cinco etapas?

–De cara al 2024 queremos ir a cinco etapas: Oviedo, Gijón, Avilés, Oriente y Occidente. La idea sería que para que no tenga que hacer siempre el desembolso económico el mismo ayuntamiento que fuera rotatorio entre los de la misma zona. La Vuelta mueve muchísimas personas y las pernoctaciones son un gasto importante. Intentaremos volver a Gijón todos los años, es una espinita que tenemos clavada y vamos a seguir intentándolo.

–Si la Vuelta a España, es capaz de hacer, mínimo, dos etapas en Asturias, la Vuelta a Asturias no puede seguir teniendo solo tres.

–En 2025 vamos a celebrar el centenario de la carrera. La primera Vuelta a Asturias salió en noviembre de 1925 en Gijón y ese año sí que nos gustaría hacer algo importante. Desde luego, ese año tienen que estar afianzados los cinco días.