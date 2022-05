Adrián Llano, al frente

Adrián Llano Méndez (Gijón, 18-3-91) ya disfrutó de la Segunda B en el Lealtad durante dos temporadas y ahora está a un partido de estrenarse en la Segunda RFEF con el equipo de Les Caleyes. Hace un año, cuando dejó el Langreo, decidió dar un paso atrás para tomar impulso y las cosas no le han podido salir mejor. Se siente importante en una plantilla que ha dado un golpe encima de la mesa a la hora de la verdad. Y espera poner la guinda el sábado (19 horas) venciendo al Alfaro riojano en Madrid.

En una de sus temporadas más goleadoras (seis), Adrián Llano contribuyó decisivamente en el tanto que dio la victoria al Lealtad frente al Sporting B el domingo en Ganzábal: “Fue un córner que trabajamos durante todo el año. La idea era que yo peinara en el primer palo para que la metiese un compañero en el área pequeña. Al final el balón pegó en Somolinos, pero nos valió igual”. Ese 1-0 situaba al Lealtad ante la última frontera de la Segunda RFEF tras una temporada que empezó mal.

“En realidad no cambiaron tanto las cosas”, matiza Llano. “El equipo trabajó bien, pero al principio los detalles no caían de nuestro lado. La clave fue que el club tuvo paciencia, nadie se volvió loco, se confió en el cuerpo técnico y el equipo fue una piña”. Reconoce que hubo momentos de preocupación “porque en la jornada 10 éramos penúltimos, pero estaba seguro de que remontaríamos”.

No solo lo hicieron, sino que Llano se quedó con la sensación de que “la temporada se nos hizo corta” y que por ahí se escapó el ascenso directo. Lo considera lógico por la reestructuración de la plantilla: “Cuando me plantearon el proyecto ya sabía que iba a haber mucha gente joven y que solo Javi Porrón, José Luis y yo pasaríamos de los 30. En esos momentos complicados nos tocó tirar del carro”. Y acabó muy satisfecho de su rendimiento: “Siempre me caractericé por ser un jugador de equipo y es más fácil rendir cuando el grupo funciona bien”.

Llano asegura que la remontada frente al Llanes (0-2 en el minuto 75) “fue una inyección de moral muy grande. Sabíamos que frente al Sporting B teníamos opciones porque en Mareo, pese a perder en el minuto 90, jugamos el mejor partido de la temporada. Estaba seguro de que íbamos a competir. Estuvo muy igualado y tuvimos la suerte de nuestro lado”. No tiene información sobre el Alfaro, pero advierte de que “cuando pasas dos eliminatorias de play-off a partido único significa algo. Máximo respeto porque el nivel es similar”.

Tras jugar seis temporadas en Segunda B (Lealtad, Caudal, Unionistas y Langreo), Adrián Lleno espera probar una nueva categoría: “Cuando decidí volver al Lealtad, lo hice con el objetivo de ascender otra vez. Mi idea es continuar aquí, tanto en Segunda como en Tercera. El trato aquí siempre fue muy bueno y después de los problemas del año pasado en Langreo estoy con ganas e ilusión”.