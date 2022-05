Kylian Mbappé ha comparecido este lunes junto a Nasser Al-Khelaïfi para hablar del proceso que ha finalizado con la renovación con el PSG hasta el 2025 y con el rechazo a fichar por el Real Madrid, al menos por ahora.

"Todo el mundo sabe que el año pasado me quería ir. Pero ahora el contexto es totalmente distinto. El proyecto deportivo ha cambiado. Soy francés, me encanta vivir aquí y hay un aspecto sentimental, y el proyecto del equipo ha cambiado, y eso me ha dado ganas de continuar", ha asegurado el goleador, que ha explicado que tomó la decisión la semana pasada. Mbappé, como ya había hecho en sus redes sociales, ha agradecido a Florentino Pérez su interés.

"El Madrid hizo todo por hacerme feliz. No sé qué pasará en el futuro, no sé dónde estaré en 3 años, pero ahora he tomado la mejor decisión para mí", ha añadido el francés, que no ha querido cerrar ninguna puerta.

"Siempre he soñado con vestir la camiseta del Madrid, la llegué a vestir con 14 años. Les agradezco, comprendo su decepción. Espero que comprendan la decisión de seguir porque soy francés y amo a mi país, y quiero seguir ganando trofeos aquí", ha zanjado.

Proyecto deportivo

Mbappé ha negado también que la balanza se haya decantado por la diferencia monetaria de las ofertas: "No hemos hablado hasta el final de dinero. Lo más importante era el proyecto deportivo. Sólo hemos hablado del contrato y de los derechos de imagen al final, unos minutos.