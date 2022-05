Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, reconoció que pese a que es "muy optimista" en la vida, "no pensaba" que podía ganar tres títulos en su regreso al banquillo madridista y convertirse en el técnico más laureado de la Liga de Campeones con la conquista de la decimocuarta.

"Ha sido una temporada increíble, nadie lo esperaba, ni yo que soy muy optimista pensaba que podíamos tener este éxito ganando tres competiciones. Nunca agradeceré lo suficiente lo que han hecho estos jugadores", dijo en rueda de prensa.

De sus cuatro 'Champions' ganadas, dos con el AC Milan y dos con el Real Madrid, la que logró esta noche en París ante el Liverpool la señaló como "la más difícil", por el sufrimiento de las eliminatorias y la final en el Stade de France.

"Esta Champions ha sido la más difícil de las que he ganado pero nos ha ayudado que nadie pensaba que podíamos ganarla. Ha dado al equipo compromiso y lucha. Hemos sido capaces de crear un gran ambiente añadido a la calidad de los jugadores que ha marcado la diferencia. Hemos sufrido mucho desde los octavos de final hasta hoy pero nunca nos hemos rendido", valoró.

Agradecido a todos sus jugadores, resaltó especialmente a dos, Thibaut Courtois y Vinícius. "Me alegro por Thibaut por ganar su primera Champions. Le dije te llevo a la final y la ganas tú. Lo ha hecho, ha ganado la final".

"Con Vinícius la única cosa en la que le he ayudado es en dar la confianza que necesitaba. No jugó al principio tras sus vacaciones y luego siempre ha jugado. Donde ha mejorado ha sido en la eficacia frente a la portería, el resto no ha cambiado nada porque el regate siempre fue muy eficaz. Un año más con Benzema le ha ayudado. Estoy contento porque ha puesto la guinda en el pastel. Ha hecho una temporada fantástica y una gran final", elogió.

Resaltó como clave del éxito el técnico italiano "el buen ambiente" del vestuario y nuevamente agradeció la oportunidad que ha aprovechado de volver a entrenar al Real Madrid.

"Es más fácil ganar la Champions con el Real Madrid que en otro equipo. Su afición es especial, la estructura del club hace que sea especial. Estoy muy feliz por ganar cuatro Champions pero la felicidad es mayor por volver y hacer una temporada espectacular. Nunca dejaré de agradecer al presidente y a José Ángel su llamada. También a los jugadores por el buen ambiente que han creado", afirmó.

"Me quedo con el buen ambiente que tenemos en el equipo, es espectacular. Tengo muchos años de carrera y es difícil ser capaces de crear este ambiente en un vestuario que a veces tiene ego. No es fácil gestionar los que no juegan y me quedo con la facilidad de entrenar este equipo. Hoy el vestuario estaba tranquilo hasta cuando se ha retrasado el partido. El más nervioso era yo. Me metí en una habitación para que los jugadores no perdiesen la calma increíble que tenían. Se lo da la historia. Ocho finales seguidas ganadas es increíble", sentenció.