Gerard Moreno se sincera: "Ha sido muy difícil estar más partidos en la grada que en el campo"

Los futbolistas, sí, también son seres humanos. Siente, sufren y pagan las consecuencias físicas y mentales de la presión, y el fútbol no es una excepción. Gerard Moreno ha vivido, en las dos últimas temporadas, las dos caras de la moneda: de ganar la Europa League 2020/21, ser nombrado mejor jugador de dicho torneo, ser el Pichichi nacional, estar entre los ochos máximos goleadores de Europa, jugar una Eurocopa y optar al Balón de Oro, ha pasado en un año a tener una temporada marcada por las lesiones. No en vano, el delantero del Villarreal CF se ha perdido en el presente ejercicio 2021/22 hasta 16 partidos oficiales, una situación, debido a sufrir tantas recaídas, que le llegó a saturar mucho en lo anímico y mental.

El Killer de Santa Perpètua de Mogoda se sinceró en Mediterráneo tras el cierre de la temporada, reconociendo que "la temporada ha sido muy exigente en cuanto a partidos y en cuanto a lesiones por el esfuerzo que hemos hecho. Y lo hemos notado".

"En lo físico cada vez estoy mejor. Me ha costado mucho procesar todo lo que he ido pasando este año, porque al final han sido muchas lesiones y muchas recaídas, y he forzado mucho por partidos importantes. Y bueno, venía de no hacer mucha pretemporada por el esfuerzo de la Eurocopa, luego empezamos muy pronto con la Supercopa de Europa... la verdad es que este año me ha costado mucho estar bien a nivel físico", expuso el atacante.

Pensó en un psicológico pero...

Un Gerard que se abrió para confesar cómo se llegó a sentir. "En lo anímico, la verdad es que me ha costado mucho, a nivel mental sobre todo. Saber que no podía ayudar, saber que era una temporada muy bonita y que me estaba perdiendo muchos partidos... Bueno, la verdad es que he pensado mil cosas por mi cabeza durante el año. Lo pensé, el buscar ayuda en lo mental, pero al final no necesité buscar ayuda externa", dijo, añadiendo que "me parece una herramienta muy necesaria --psicólogo o coach-- pero también me considero muy fuerte mentalmente y tengo gente que me rodea que me ayuda a superar esas situaciones. Pero es verdad que en cuanto a lo mental, ha sido muy difícil estar más partidos en la grada que en el campo".

Ponerse en forme y el Mundial

Sin duda, por la mente de Gerard ahora pasa el recuperarse físicamente, dejar atrás el componente anímico y ponerse a punto para rendir en el Villarreal y optar a Qatar 2022. "Evidentemente, el Mundial es uno de los objetivos. Esa posibilidad está ahí y el sueño de todo jugador es poder representar a tu país en un Mundial. Y el mío lo es", indicó. "Ahora tengo todo este mes de vacaciones para recuperarme. Estoy convencido que la temporada que viene será diferente y que volveré a estar bien físicamente, y para mí eso es lo más importante, poder descansar y ponerme a punto, para cuando volvemos a empezar, volver a full", arguyó.

Aprender de los errores

Insistió el ariete del Villarreal en que "necesito este mes para poder recuperarme ya al 100% para olvidarme de toda la temporada en cuanto a lesiones y volver fuerte, regresar de la mejor manera posible e intentar que no me vuelvan a pasarme las cosas en cuanto a lesiones que me han sucedido este año", explicó, aludiendo a que ya han puesto en práctica un cambio de método de trabajo.

"En verdad llevo ya varias semanas trabajando en ponerme bien para empezar la próxima campaña al máximo nivel", desveló, recalcando que "en consonancia con los especialistas del club, estamos haciendo ya cosas diferentes. Lo que no quiero ya es que me vuelva a pasar lo de este año. Al final uno se va dando cuenta de que hace cosas bien, pero tiene que hacer muchas más cosas bien para poder rendir al máximo nivel en un club como el Villarreal".

"Estoy en uno de los mejores clubs de España, con una exigencia máxima, que nos obliga a intentar estar siempre en Europa y soy consciente de que debo intentar corregir los fallos que he cometido este año", argumentó.

Conference y objetivos

Habló claramente de que en el Submarino se esperaba quedar más arriba. "Nosotros queríamos pelear en LaLiga por entrar en Champions o, si no, en Europa League, pero una vez no pudo ser, queríamos estar en Europa y jugaremos otro torneo, la Conference, que nos da opción a ganar otro título y seguir llevando el nombre de Villareal y del club por toda Europa, además en el año del Centenario. Y lo vamos a afrontar con ilusión y mucho respeto, sabiendo que es un competición que te da caché", confesó el barcelonés.

Es más, dejó claro que está seguro de que "todos los clubs que han quedado por debajo nuestro se cambiarían por poder estar en Conference, igual que nosotros nos cambiaríamos por los que están más adelante, pero del 8º hacia abajo, se cambiarían por nosotros", recalcó.

Aspirantes al título

Un Gerard Moreno que elogió el esfuerzo que hacen temporada tras temporada el presidente, Fernando Roig, y el consejero delegado, Fernando Roig Negueroles: "En la plantilla le damos mucho valor a la Conference y afrontamos la competición con la máxima ambición y siendo favoritos a ganarla. Además, porque sabemos que tendremos el año próximo, una temporada más, un equipo muy competitivo, porque el club trabaja cada verano mucho y bien para tener una plantilla que pueda aspirar a todo".

El balance final

El delantero barcelonés ocultó que considera que "tenemos una plantilla capacitada para estar más arriba en LaLiga, pero al final el balance de la temporada es muy bueno, con la excelente Champions realizada y optar a un nuevo título europeo que nos daría mucho más prestigio", destacó el goleador.

Para Gerard, el próximo año volverá a ser "apasionante", teniendo claro que el Submarino ya no es un equipo más, ya de después de ganar la Europa League hace dos temporadas y de alcanzar las semifinales en el presente ejercicio, "en Europa se nos tiene muy en cuenta y, dada la ambición del club y la nuestra propia en el vestuario, afrontaremos el próximo ejercicio con ganas de mejorar el presente", finalizó.