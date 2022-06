El COE cita a Aragón para una reunión por los Juegos Olímpicos 2030 que se antoja definitiva

Llegan las últimas horas de la candidatura conjunta de Aragón y Cataluña para los Juegos Olímpicos de 2030. Al menos las que se refieren a las negociaciones que prácticamente nunca han existido. Dice Alejandro Blanco que son las comunidades las que tienen que llegar a un acuerdo. Le responden desde la DGA que fue el Comité Olímpico Español (COE) el que llamó a Aragón para incluirlo en una candidatura de Estado. Es solo un encontronazo más de las decenas que se han producido en los últimos meses y que conducen a un pensamiento pesimista en el Gobierno de Aragón.

Hoy se verá si hay posibilidad de avanzar. El COE remitió ayer un correo electrónico al departamento de Educación citando a la DGA a una reunión telemática para la que, en principio, no se ha reclamado a la Generalitat. Solo hay un punto en el orden del día: abordar los temas relacionados con la candidatura olímpica.

Predomina el desánimo aunque Aragón repita en sus distintas voces que pelearán hasta el final por que salga adelante la candidatura nacida año y medio. Lo dicen incluso en abierto como la consejera de Economía, Marta Gastón. "No hay que dar nada por perdido hasta el final, pero pinta bastante mal", admitió ayer.

Mientras tanto, el presidente del COE se viste ahora de árbitro cuando la semana pasada invitó a la consejera de Presidencia catalana, Laura Vilagrà, a la visita del COI, en la que no contó con ningún representante de la DGA. En Aragón lamentan haber pecado de pardillos, de nobleza si se quiere, al seguir algunas de las reglas que puso el propio COE. Blanco les pidió, por ejemplo, participar con representantes deportivos en la comisión técnica, la misma para la que Cataluña los elegía de perfil político.

Blanco, después de repetir mil veces que la candidatura debe ser en pie de igualdad y que solo saldrá adelante si Cataluña y Aragón van de la mano, se mantiene parado, se escora hacia la costa mediterránea y se remite solo a la última reunión técnica, en la que dice que Aragón aceptó el acuerdo. Pero en la DGA dicen que no gustaba ni gusta ese pacto que nadie firmó.

Aragón sigue proponiendo alternativas, pero el COE no se mueve ni busca una solución. Mucho menos la Generalitat, que no ha cedido ni un milímetro en su postura desde final de marzo, cuando varios de sus dirigentes manifestaron públicamente que estaban de acuerdo con la última proposición, "buena para Cataluña".

Explicó ayer el consejero de Educación y Deporte, Felipe Faci, que el Gobierno de Aragón remitió al COE por la mañana su última propuesta para salvar la candidatura conjunta e instó a Blanco a que no haga "dejación de sus funciones" porque "Cataluña está hablando con Sarajevo como si fuera un Estado".

Un email enviado y "no recibido"

Faci confirmó haber dado instrucciones para enviar ayer por correo electrónico la propuesta aragonesa, que presentó en el pleno del parlamento autonómico el pasado jueves el presidente de Aragón, Javier Lambán, y que consiste en dividir las pruebas en cuatro lotes con dos opciones cada uno. Al otro lado, en Madrid, fuentes del COE aseguraron que el e-mail, con acuse recibo, no había llegado.

No obstante, a Faci le consta que el presidente Blanco tiene en su poder la propuesta aragonesa, con un sistema de elección, a su juicio, "justo", que garantiza el equilibrio entre ambos territorios y que si se rechaza "es porque no se quiere garantizar esa igualdad".

Faci insistió en que Blanco argumenta que no se puede dividir el esquí alpino cuando se ha hecho en los últimos Juegos de Invierno, en Pekín, y se hará por sexos en los próximos de Milán-Cortina d’Ampezzo 2026, como ya se ha hecho en otras citas olímpicas anteriores: Sarajevo (1984), Albertville (1992) y Turín (2006).

Faci asegura que Aragón no debe negociar con Cataluña sino con el COE, que fue el que le convocó

Pero en el organismo olímpico español se despachan diciendo que el COI eso no lo permite y a otra cosa como la falta de sostenibilidad, que habla de ella "mientras plantea separar el esquí de fondo y el biatlón para que vayan a Formigal y Candanchú, y que haya que duplicar instalaciones teniendo en cuenta que el COI dice que deben estar en el mismo sitio".

Faci reiteró que Aragón no dispone de ningún informe técnico que avale qué instalaciones son mejores para las pruebas o que diga que es mejor la estación catalana de La Molina para el esquí alpino que las aragonesas de Cerler o Formigal e incidió en las contradicciones de Blanco.

La última ha sido que sean las dos comunidades las que se pongan de acuerdo cuando fue el COE el que llamó a Aragón a participar en la candidatura y, por tanto, el que tiene que dar respuesta a lo que pide Aragón. "Esto tiene que solucionarlo el COE", remarcó Faci. "Tiene que intervenir el COE y no puede hacer dejación de sus funciones".

Una asamblea extraordinaria del COE votará qué proyecto de candidatura es el preferido

El asunto, como bien dijo Gastón, pinta mal en conjunto. La asamblea del COE dejó claro la semana pasada que poco importa haber hablado durante meses de que la candidatura sería conjunta o no sería. La decisión de la asamblea fue salomónica. Si no se llega al quimérico pacto entre Aragón y Cataluña, habrá que votar. Será una asamblea extraordinaria del COE la que decidirá entre los proyectos presentados por ambos y que gane el mejor. Si no hay un giro absoluto en la cita de hoy, esa decisión llegará hoy mismo. En Barcelona lo ven claro: así Cataluña se evita negociar con Aragón; así Blanco puede decir que no es cosa suya; así Lambán gana votos para la elección que realmente le interesa. Claro que para esa falta casi un año.