Visita al Principado del presidente del club azulgrana: Laporta señala Asturias como el inicio de «la Reconquista del Barça»

Joan Laporta se lleva de Asturias los aplausos y los abrazos de un gran número de barcelonistas de la región y se va con la voluntad de comenzar lo que dieron en llamar “la Reconquista del Barcelona” tras una muy mala temporada y en medio de una crisis económica que ha puesto al club en una situación crítica. El presidente del Barcelona vino a Asturias a celebrar el 50 aniversario de la Peña Barcelonista Julio Alberto, de Mieres, y aprovechó para encontrarse con 300 peñistas de diferentes agrupaciones de Asturias y Cantabria, así como con representantes de asociaciones azulgranas de Galicia, Castilla y León, Madrid,_Castellón, Castilla-La Mancha y Andalucía.

La jornada comenzó fuerte. El presidente fue recibido por decenas de aficionados en la puerta del Ayuntamiento de Mieres, donde le esperaba Aníbal Vázquez, alcalde de la localidad. Ese momento lo aprovechó el presidente azulgrana para hacer unas declaraciones sobre la actualidad del club, en las que aseguró que “la renovación de Gavi va por buen camino, esperamos tener buenas noticias pronto”. En cuanto al posible fichaje de Lewandowski dijo que hablar de ello “sería una falta de respeto al Bayern”. Pero, más allá de jugadores, el mandatario aseguró que la prioridad es “sanear al club”. Para ello ha planteado “dos opciones” que propondrá en la asamblea de socios que celebra el Barça del jueves: “La venta de un porcentaje de los derechos de televisión de LaLiga y la venta de un porcentaje de una sociedad 100% propiedad del club, que es BLM, y con la que desarrollamos el merchandising del club”.

Tras pasar por el Ayuntamiento, la expedición se dirigió hacia el Monumento al Minero, donde Laporta, como si fuera él mismo uno de los futbolistas estrella de su equipo, siguió haciéndose fotos con aficionados. Al final entonaron todos juntos el “Asturias, patria querida” que, después, en la intimidad de la comida con las peñas, Laporta se atrevió a cantar otras dos veces y a capella.

Fue antes de esa comida, en los discursos previos, cuando se habló de esa reconquista azulgrana. La idea la lanzó Pablo Asensio, presidente de la Federación de Peñas Barcelonistas Asturcántabras: “Estás aquí porque Asturias es tierra de Reconquista”. Laporta recogió el guante y aseguró que “como estamos en tierra de Reconquista y Pablo me lo ha recordado, me parece que la temporada que viene no vais a parar de aplaudir”. También hubo tiempo para un momento emotivo con el discurso de Julio Alberto, que le agradeció la ayuda que en su día le prestó cuando atravesaba por momentos complicados. “Has hecho más tú por nosotros que nosotros por ti”, le respondió un Laporta emocionado por las palabras del exfutbolista asturiano.

Olay Álvarez repite foto 14 años después

Olay Álvarez Fuente es de Turón y “muy del Barça”. Ayer fue uno de los que se acercó a saludar a Joan Laporta, presidente del club azulgrana, a la puerta del Ayuntamiento de Mieres, pero no fue uno más. Le dio a firmar la foto que se hizo hace 14 años, en su anterior visita a Mieres, algo que hizo mucha ilusión a Laporta.