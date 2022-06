El presidente aragonés, Javier Lambán, se ha mostrado estupefacto tras escuchar las últimas declaraciones realizadas por el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, en las que recriminaba la vinculación del comité olímpico español (COE) con el independentismo. “En esta vida he oído muchas barbaridades, pero esta quizá supere a muchas de las que he oído”, apuntó Franco durante un desayuno informativo de Europa Press.

La dureza de las declaraciones del secretario de Estado chocan porque las realiza la máxima autoridad del deporte del Gobierno español, liderado por el PSOE, contra el presidente de un gobierno autonómico y realizadas en presencia del Ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y del presidente del COE, Alejandro Blanco, que unas horas antes, en una entrevista en el programa El Larguero de la Cadena Ser volvía a criticar las “mentiras” de Lambán, según apuntó en reiteradas ocasiones.

Pues bien, Lambán contraatacó y también se defendió señalando que lo único que ha hecho durante la negociación de la candidatura conjunta para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 entre Aragón y Cataluña ha sido “defender el interés de Aragón y hacer que España, Cataluña y todos respeten a esta comunidad y no se la tomen por el pito del sereno”. A lo que añadió: “Si uno ha de ser insultado por cumplir con su deber, bienvenidos sean los insultos”. Y fue más allá sobre la actuación de Blanco en todo este proceso, sobre el que dijo que “da la impresión de ser más un especialista en artes marciales que alguien que debería promover el consenso y el acuerdo”.

El cruce de acusaciones no cesa, aunque ya han transcurrido casi 48 horas desde que Blanco anunciase que no habrá candidatura para 2030. Y no es solo eso, es que la tensión sube conforme transcurren las horas. No obstante, Lambán dijo no verse sorprendido. “Sabía que sería agredido e insultado. De hecho, esperaba agresiones e insultos procedentes de la Generalitat de Cataluña y del propio presidente del COE, pero no las esperaba de un secretario de Estado”, algo que calificó de “absolutamente insólito” y “sorprendente”. El jefe del Ejecutivo aragonés aludió a la gravedad de las declaraciones de Franco porque realizar “descalificaciones e insultos” contra un presidente de una comunidad autónoma es “como hacerlo contra el Gobierno de una autonomía que se ha limitado a defender sus intereses y los de sus ciudadanos”. A juicio de Lambán, la actuación del secretario de Estado se califica por sí misma”.

Contra viento y marea

Sea como fuere, el presidente aragonés ha recibido en las últimas horas duras acusaciones por parte del COE, pero también por parte del Gobierno catalán y del central. Incluso Gasol cuestionó la actuación de Lambán en las negociaciones. “Siempre he sabido que defender los intereses de la comunidad por encima de cualquier otra consideración y ponerlo por delante de tu partido y de las instituciones a veces tiene sus inconvenientes. Para mí estará siempre el interés de Aragón por encima de cualquier otra consideración por incómoda que pueda resultar. Lo importante es Aragón y defender esta comunidad”, aseguró Lambán desde Alcañiz.

Además, subrayó que la postura de Aragón ha sido “la más dispuesta al diálogo, aunque nunca hemos aceptado ser subalternos” y relató que durante la negociación puso como condición “estar en pie de igualdad, así como que el reparto de las pruebas y sedes debía ser equilibrado en cantidad y calidad”. “Cuando he visto que no se cumplía eso, planteamos lo de los lotes, pero ni se nos ha escuchado”.

El futuro en 2034

El Gobierno de Aragón, no obstante, sigue pensando en el futuro. En este sentido, Lambán apuntó que “el sello olímpico aragonés tiene más de 30 años de historia” y la ciudad de Jaca hace más de tres décadas que “sueña con unos juegos de invierno”. “Jaca es, sin duda, la capital olímpica del Pirineo”. En cualquier caso, se mostró partidario de dejar atrás este “desafortunado capítulo” que ha fracasado, pero “no ha sido por Aragón”, aclaró.

Respecto a la nueva candidatura, Lambán apostó por “empezar desde cero, no con un proceso viciado desde el principio”. “Hay que echar la pelota al suelo, dejar pasar el verano y enfriar las cabezas para trabajar por una candidatura en 2034 por la que Aragón apostará decididamente”. Por último, el presidente aragonés quiso dejar claro que “Aragón solo apostará por candidaturas de España, que defiendan a España y que velen por el interés del Estado español en su conjunto”. Es decir, que sean unos Juegos Olímpicos “con sentido de Estado y en los que esté presente el Pirineo de una forma equilibrada y justa”.

"No se podía pretender que Cataluña fuera la parte principal y casi exclusiva y nosotros simples comparsas. Eso es lo que ha molestado, rechazar ese papel subsidiario"

El presidente aragonés ha señalado que nunca ha habido "un proyecto técnico" y que ha sido siempre dominado por los criterios políticos". En este sentido, "Aragón planteó desde el primer momento hacer el esquí alpino en el Pirineo aragonés" algo que se denegó "de entrada y sin dejar ni un minuto para la discusión". "Preguntamos si no reunían los requisitos y se nos dijo que no. Lo cual demuestra que los motivos eran políticos", apuntó.

Para Lambán, "Aragón es la parte que más tarde se ha levantado de la mesa y la que más soluciones tenía para llegar a un acuerdo", además, propuso "repartir las pruebas por lotes y dejar elegir a Cataluña, la Generalitat la rechazó sin leerla" y tiene "la impresión que el presidente del COE también". "A Aragón no se le puede acusar de haber roto el diálogo y la mesa. Pero no se podía pretender que Cataluña fuera la parte principal y casi exclusiva y nosotros simples comparsas. Eso es lo que ha molestado, rechazar ese papel subsidiario. Si uno ha de ser insultado por cumplir con su deber, bienvenidos sean los insultos", declaró.

Lambán señaló que el consejero de Cultura y Deportes, Felipe Faci, del que dijo que “ha demostrado tener más paciencia que un santo”, ha tenido contactos con el COE porque la comunicación con el Gobierno de Aragón la ha tenido abierta con el comité olímpico”.