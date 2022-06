Los Orlando Magic apostaron este jueves por Paolo Banchero, de Duke, como primera elección del draft 2022 de la NBA, organizado en el Barclays Center de Brooklyn (EEUU). Nacido en Seattle, con raíces italianas, Banchero rompió los pronósticos que hasta pocas horas antes del draft veían al alero Jabari Smith como favorito para ser elegido con el número 1. Banchero se convirtió en la cuarta primera elección de los Orlando Magic, tras Shaquille O'Neal (1992), Chris Webber (1993) y Dwight Howard (2004).

Al borde de las lágrimas por la emoción, Banchero reconoció que estaba "sin palabras" porque en su niñez su sueño era llegar a la NBA, pero no sabía si llegaría a coronarlo. Se acordó de su entrenador en Duke, el legendario Mike Krzyzewski, y dijo que le "enseñó cómo ser un hombre" y que "siempre estuvo para él". Con un llamativo traje morado, casi como si quisiera hacer un homenaje a Prince, Banchero recibió un mensaje de felicitación del mítico entrenador, a cuyas órdenes jugó la Final Four de la NCAA este año antes de que el técnico se retirara. Conocido como 'Coach K', Krzyzewski elogió a Banchero y aseguró que es "el jugador más versátil del draft". "Eres un ganador", afirmó.

En su única temporada en Duke, Banchero tuvo un promedio de 17.2 puntos, 7.8 rebotes y 3.2 asistencias por partido, alcanzado la Final a cuatro. Ala-pívot de 208 centímetros y 113 kilos, reforzará a unos Orlando Magic que fueron el peor equipo de la Conferencia Este en la recién terminada temporada, con un balance de 22-60. Es el cuarto jugador de Duke en ser elegido con el número 1, tras Elton Brand (1999), Kyrie Irving (2011) y Zion Williamson (2019).

Banchero desembarcará en unos Magic con mucho talento joven (Cole Anthony, Franz Wagner, Jalen Suggs, etc.) pero que el curso pasado fueron el peor equipo de la Conferencia Este (22-60). Esa temporada no fue una excepción ya que los Magic no se han clasificado en los dos últimos años para los playoffs, solo han jugado las eliminatorias en dos ocasiones en la última década y no han superado la primera ronda desde la temporada 2009-2010.

Su elección con el número 1 fue anunciada por el comisionado de la NBA, Adam Silver, poco después de recordar en su discurso el 50 aniversario del 'Título 9', que prohíbe en Estados Unidos la discriminación por género o identidad sexual en los programas y actividades educativas. Silver destacó que el Título 9 "puso las bases para la creación de la WNBA" y es un medio importante para acordarse de que "todavía queda mucho trabajo por hacer" para promover el deporte femenino.

Holmgrem, número 2; Jabari Smith, tercera elección

En la segunda posición, tal y como se preveía, los Oklahoma City Thunder escogieron al pívot Chet Holmgren (Gonzaga) y al tercer puesto cayó Jabari Smith, que fue seleccionado por los Houston Rockets.

El ambicioso proceso de reconstrucción de los Oklahoma City Thunder, una franquicia que lleva años acumulando elecciones del draft y promesas en el horizonte prestando una atención limitada al presente, sumó un nuevo activo con Chet Holmgren, claramente el jugador más singular y misterioso de este draft. Con 2,13 de altura, más de 2,25 de envergadura y menos de 90 kilos de peso, Holmgren combina intimidación (3,7 tapones y 9,9 rebotes de media por partido), talento en el interior y en el perímetro (14,1 puntos) y una asombrosa agilidad pese a su tamaño.

Por su parte, Jabari Smith, que llegará a los Rockets, está considerado como el mejor tirador de esta promoción de 2022 y esta temporada exhibió versatilidad y apetito anotador logrando 16,9 puntos y 7,4 rebotes de media por encuentro con un fabuloso 42% en acierto desde el triple.

El 'top 5' del draft lo completaron Keegan Murray (Iowa), que jugará para los Sacramento Kings; y Jaden Ivey (Purdue), que defenderá los colores de los Detroit Pistons. Entre los diez primeros aparecieron también Bennedict Mathurin (Indiana Pacers, sexta posición), Shaedon Sharpe (Portland Trail Blazers, séptima), Dyson Daniels (New Orleans Pelicans, octava), Jeremy Sochan (San Antonio Spurs, novena) y Johnny Davis (Washington Wizards, décima).

El primer movimiento de la noche lo protagonizaron los New York Knicks, que escogieron al francés Ousmane Dieng en el undécimo puesto pero que lo traspasaron automáticamente a los Oklahoma City Thunder. Oklahoma City se quedó así con tres jugadores entre los doce primeros puestos de este draft: Chet Holmgren (dos), Ousmane Dieng (once) y Jalen Williams (doce).

Jalen Duren fue escogido en la decimotercera posición por los Charlotte Hornets, pero se irá a los Detroit Pistons en un movimiento a tres bandas con los New York Knicks (Kemba Walker también aterrizará en 'Motor City'); y la porción correspondiente a la lotería del draft la completaron los Cleveland Cavaliers eligiendo a Ochai Agbaji en el decimocuarto puesto.

La noche dejó algunas anécdotas como la presencia en el draft del cineasta Spike Lee, un apasionado del baloncesto y de los New York Knicks, y del futbolista francés Kylian Mbappé.

El sorteo tuvo lugar solo una semana después de que los Golden State Warriors se proclamaran campeones de la temporada 2021-2022, pero la NBA no descansa y ya mira al futuro en busca de sus nuevas estrellas.