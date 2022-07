Charles Leclerc se ha anotado la victoria en el Gran Premio de Austria, tercera para él esta temporada y quinta en la Fórmula 1. El monegasco ha sido el que mejor ha sabido ‘leer’ una carrera complicada, de estrategia y gestión de neumáticos, con la ‘amenaza’ permanente de sanción por exceder los límites de pista sobre todos los pilotos y en la que el pronóstico de lluvia no se ha cumplido, propiciando mayor degradación de la esperada.

Ferrari ha acertado esta vez en su planteamiento, pero lo que habría podido ser un fantástico doblete se ha visto arruinado cuando Carlos Sainz ha roto motor en el tramo decisivo de la carrera, a falta de 12 vueltas. Max Verstappen ha terminado segundo en el podio, 'minimizando' daños para mantenerse al frente de la clasificación general del Mundial. Mercedes ha vuelto a sacar 'tajada' de los problemas de sus rivales para cosechar el cuarto podio de Lewis Hamilton y un cuarto puesto para George Russell.

Salida ‘movida’

Verstappen ha arrancado como un ‘misil’, seguido por Leclerc, mientras Sainz ha perdido momentáneamente la tercera posición con Russell, que ha enviado al madrileño fuera de pista en una agresiva maniobra de salida. El de Ferrari ha acabado dejando atrás al británico, que justo a continuación se ha tocado con Sergio Pérez, cortando la trayectoria del mexicano cuando ya le tenía ganada la plaza. El de Red Bull ha tenido que pasar por boxes y se ha reincorporado último a la carrera, mientras que a Russell el incidente le ha costado cinco segundos de penalización.

Fernando Alonso ha comenzado desde el 19º puesto de parrilla (Bottas lo ha hecho desde el pit lane) y con nueva unidad de potencia después de que Alpine detectara un fallo en el sistema eléctrico que privó al asturiano de disputar la carrera al esprint del sábado. Sin nada que perder, Alonso ha ganado dos puestos de entrada para iniciar su remontada.

Leclerc, con más velocidad

Verstappen no ha conseguido imponer el mismo ritmo demoledor que le valió el triunfo al esprint y Leclerc, con más velocidad, ha podido culminar un sorprendente adelantamiento por el interior para arrebatarle el liderato de la carrera. El neerlandés, incómodo con los medios, ha respondido con una prematura parada (V13) para apostar por el compuesto más duro y ha vuelto a pista en octava posición, con los hombres de Ferrari al frente y Lewis Hamilton, lanzado, cerrando el podio ‘virtual’.

Verstappen ha necesitado dos vueltas para recuperar terreno, superando por velocidad al de Mercedes para situarse tercero, con vuelta rápida en carrera y al acecho de Sainz. Alonso, muy competitivo, ya rodaba octavo, por delante de su compañero Ocon, al que ha cedido la plaza en una buena estrategia de equipo.

La estrategia de paradas

Red Bull ha retirado el dañado coche de Checo Pérez en la vuelta 27, la misma que ha elegido Ferrari para parar a Leclerc, que ha regresado por detrás de Verstappen. El líder del Mundial, eso sí, con 13 vueltas en sus neumáticos y destinado a una estrategia a dos paradas. Sainz ha hecho su ‘pit stop’ en la siguiente vuelta y Verstappen ha recuperado el control de la carrera.

Leclerc seguía ‘volando’ con el F1-75 en el Red Bull Ring, presionando con todo a Verstappen, al que ha superado con una facilidad impresionante. El neerlandés, cada vez más lento y con mayor degradación, ha tenido que anticipar su segunda parada en la vuelta 37, mientras que Ferrari ‘cocinaba’ a fuego lento el doblete.

Con 20 vueltas por delante, las diferencias se estrechaban y Mad Max intentaba dar ‘caza’ a Sainz. Leclerc ha cambiado a doble parada y el madrileño también ha alterado sus planes para efectuar su segundo pit stop. El monegasco ha recortado los 3,8 segundos con Verstappen en apenas dos vueltas y ha ‘fulminado’ al de Red Bull por tercera vez en la carrera.

El Ferrari de Sainz, en llamas

Quedaban apenas 12 vueltas y Sainz se estaba acercando a Verstappen cuando ha ocurrido el último 'golpe de teatro'. El motor del Ferrari del madrileño ha estallado y en pocos segundos el coche se ha visto envuelto en llamas y deslizándose marcha atrás, sin que Carlos pudiese detenerlo ni bajarse del monoplaza. Los comisarios han estado más lentos de lo esperado y se han vivido instantes de tensión hasta que finalmente Sainz ha logrado salir, totalmente desolando pero sin mayores consecuencias. "No, no, no!", se lamentaba el piloto español, que en solo dos grandes premios ha pasado de la gloria en Silverstone a la desgracia mayúscula en Austria.

Leclerc ha reportado problemas con el acelerador y el cambio, sembrando la alarma en Ferrari. Verstappen estaba solo a 3 segundos a cinco vueltas del final y en cuanto ha 'olido la sangre' ha iniciado una brutal persecución. Pero el monegasco ha salvado la situación más difícil y se ha llevado el triunfo más meritorio de la temporada, para subir al podio escoltado por Max y un Lewis Hamilton cada vez más cerca de los favoritos. Carlos Sainz ha consumado su cuarto abandono del año y Fernando Alonso ha podido rematar su remontada arañando un punto por el décimo puesto.