Vingegaard se queda sin equipo en el Tour

💛 @JumboVismaRoad's troubles continue as 🇩🇰 Jonas Vingegaard and 🇧🇪 @TiesjBenoot fall, they both set off again.



Les malheurs de la @JumboVismaRoad continuent ! C'est maintenant 🇩🇰 Jonas Vingegaard et 🇧🇪 @TiesjBenoot qui sont projetés au sol. Les deux repartent.#TDF2022 pic.twitter.com/tkDIWHxJcN