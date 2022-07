Raphinha tuvo un debut prometedor en la goleada del FC Barcelona ante el Inter Miami (0-6) en el primer amistoso de la gira por Estados Unidos. El delantero brasileño firmó unos primeros 45 minutos más que satisfactorios en los que no solo se estrenó como goleador, sino que sirvió sus dos primeras asistencias, a Pier Emerich Aubameyang y Ansu Fati.

Tras participar en los tres goles con los que el Barça se adelantó a la media parte, Raphinha era la viva imagen de la felicidad al acabar el encuentro. El brasileño estaba eufórico y contando los minutos que faltan para disputar su primer clásico ante el Real Madrid, el próximo martes, en Dallas (05.00 horas): "Somos mejores que el Real Madrid y claro que tengo ganas de enfrentarme a ellos".

Raphinha se deshizo en elogios hacia sus nuevos compañeros: "Jugar con estos futbolistas que hay en el Barça lo hace todo más fácil. Aún tengo que adaptarme al juego del equipo, pero me están ayudando y espero ayudarles yo también".

El delantero brasileño se mostró convencido de haber acertado apostando por el Barça: "El Barça tiene un gran equipo, con jugadores de mucho talento y creo que el futuro es suyo. El Barça está en buenas manos y debe luchar por grandes campeonatos".

Eric Garcia

Eric Garcia también valoró muy positivamente el potencial de la plantilla que está construyendo el Barça: "La competencia siempre hace mejor a todo el mundo. Tenemos muchos jugadores top en todas las posiciones y todas están duplicadas con gente de mucho nivel. Todos darán un extra para querer jugar. La competencia es buena para los jugadores, pero especialmente para el equipo".

El central habló sobre la posibilidad de que el Barça pueda hacerse con los servicios de Bernardo Silva, al que conoce de su etapa en el Manchester City, si finalmente acaba saliendo Frenkie de Jong: "No he hablado con él. Somos amigos y todos sabemos lo gran jugador que es, pero no sé lo que puede pasar".