LaLiga Santander da comienzo este fin de semana a su temporada 2022-23 y lo hace con las espadas en todo lo alto, tras el doblete el pasado curso del Real Madrid y los grandes refuerzos del Barcelona para tratar de contrarrestar la era de dominio blanco.

Los 20 equipos se presentan en la primera jornada con caras nuevas tras sus movimientos en el mercado de fichajes, y con ganas de demostrar, a lo largo de las 38 jornadas del calendario, su capacidad de alcanzar los objetivos para este curso.

Repasamos algunas de las claves que marcarán el campeonato, en un año atípico en el que LaLiga se interrumpirá durante los meses de noviembre y diciembre por la disputa del Mundial de Catar.

Los favoritos

Real Madrid

Objetivos: Repetir el doblete del pasado curso no será fácil, pero en el Santiago Bernabéu están obligados un año más a pelear por todos los títulos con la vitola de principales candidatos.

Fichajes: Han llegado el alemán Rüdiger y el francés Tchouaméni para apuntalar una plantilla ya de por sí completa y sin necesidad de grandes modificaciones.

Estrellas: Al igual que el año pasado, Karim Benzema se presenta como la principal referencia ofensiva del conjunto blanco, y Thibaut Courtois como el encargado de mantener la portería lo más intacta posible.

Ausencias: Las bajas más reseñables son las de tres jugadores que terminaban contrato: Isco, que se ha ido al Sevilla; Bale, que recala en la MLS, y Marcelo, que aún busca destino.

Barcelona

Objetivos: Tras un complicado año en el que el conjunto azulgrana acabó sin títulos y viéndose relegado a jugar las eliminatorias de la Europa League, levantar algún trofeo es la prioridad esta temporada.

Fichajes: Las 'palancas' de Laporta han permitido la incorporación de varias estrellas y promesas mundiales como los defensas Koundé y Christensen, los medios Kessié y Pablo Torre y los atacantes Raphinha y Lewandowski.

Estrellas: Lewandowski se une como gran novedad, y con la vitola de futbolista consolidado, a los jóvenes talentos que ya integraban el plantel culé: Gavi, Pedri, Ansu Fati...

Ausencias: Las bajas son jugadores que no partían como titulares el pasado curso: Lenglet, Mingueza, Neto, Dani Alves y Riqui Puig son algunos de los jugadores que no continúan, junto con los cedidos Adama Traoré y Luuk de Jong, cuyos préstamos no se han renovado.

Atlético de Madrid

Objetivos: Partido a partido, como cada temporada, los de Simeone pelearán por volver a optar al título, como ya consiguieran en la temporada 2020-21. Además del torneo doméstico, y tal como reza el cántico de sus hinchas, la Liga de Campeones es su obsesión.

Fichajes: Pocas novedades en los rojiblancos, que incorporan al experimentado Witsel para reforzar su zona de contención, y a Nahuel Molina como promesa por descubrir.

Estrellas: El conjunto colchonero será una vez más una obra coral, pero contando siempre con la inspiración de sus hombres más talentosos (Griezmann, Joao Félix...) y de todo un seguro bajo palos como Oblak

Ausencias: Luis Suárez, que cierra su etapa en el fútbol europeo, es su principal baja. Además, tampoco estarán otros 'secundarios' como Héctor Herrera ni Vrsaljko.

Sevilla

Objetivos: La afición quiere cada año un poco más y demanda, no sólo clasificarse para la Champions, sino pelear de tú a tú con los grandes del campeonato doméstico.

Fichajes: Monchi aporta tres nuevas piezas al equipo de Lopetegui: el central Marcao, el lateral Alex Telles y el mediapunta Isco, que cierra su etapa de casi una década en el Real Madrid.

Estrellas: Lejos de ser un equipo basado en individualidades, en Nervión se confía una temporada más en el talento de Ocampos, Rakitic o En-Nesyri para comandar el proyecto.

Ausencias: Se rompe una de las claves del buen rendimiento sevillista las últimas temporadas, la dupla de centrales formada por Koundé y Diego Carlos, al haber buscado ambos jugadores nuevas aventuras profesionales.

La lucha por Europa

Villarreal

Objetivos: Seguir peleando en Europa y, por qué no, volver a ganar un título, son retos alcanzables para el 'submarino'.

Fichajes: El club apela a la veteranía de Pepe Reina, José Luis Morales y Kiko Femenía para reforzar el proyecto.

Estrellas: La continuidad de Danjuma, los goles de Gerard Moreno, la eficacia de Parejo, el desborde de Chukwueze y la juventud de Yeremi Pino deberían seguir siendo fundamentales.

Ausencias: Dejan el equipo varios jugadores que habían perdido peso en las alineaciones, como Asenjo, Mario Gaspar, Moi Gómez, Iborra o Rubén Peña.

Betis

Objetivos: Tras ganar la última Copa, los de Pellegrini intentarán seguir peleando por títulos y deslumbrar en el Viejo Continente.

Fichajes: Apenas han llegado este verano los brasileños Luiz Henrique y Luiz Felipe.

Estrellas: El equipo seguirá jugando al ritmo que marquen Fekir y Canales y dependiendo de los goles de Borja Iglesias.

Ausencias: Se ha marchado Cristian Tello, así como dos jugadores con poca relevancia en el equipo, como Joel y Lainez.

Real Sociedad

Objetivos: Los de Imanol ya han demostrado en las últimas temporadas que son capaces de codearse con los más grandes e incluso de levantar títulos.

Fichajes: Aterrizan dos jugadores ya probados en LaLiga como Brais Méndez y Kubo, y la nota exótica la pondrá Mohamed Ali-Cho.

Estrellas: Oyarzabal pone la jerarquía y la creatividad, Mikel Merino el control de la medular, Isak los goles y Silva la chispa y el talento.

Ausencias: Se va un clásico como Zaldua, unos Januzaj y Portu que nunca llegaron a explotar, y dos jugadores que estaban cedidos como son Sorloth y Rafinha.

Celta

Objetivos: Con su gran nómina de incorporaciones, puede ser la revelación de la temporada, y pelear por objetivos mejores que en los últimos cursos.

Fichajes: Llegan viejos conocidos del fútbol español (Mingueza, Carles Pérez, Unai Núñez y Óscar Rodríguez) y otros nombres más exóticos (De la Torre, Swedberg, Marchesín y Paciencia).

Estrellas: Iago Aspas seguirá siendo la principal referencia del proyecto celeste para la nueva temporada.

Ausencias: Ya no estarán jugadores que en pasadas temporadas fueron titulares como Dituro, Rubén Blanco, Nolito, Murillo, Araújo o Brais Méndez.

Valencia

Objetivos: Tras unos años convulsos, la propiedad del club confía en Gatusso para reverdecer viejos laureles y pelear por lo máximo.

Fichajes: Apenas un par de caras nuevas: Samu Castillejo, que llega del Milan, y Samuel Lino, cedido del Atlético de Madrid.

Estrellas: Carlos Soler y José Luis Gayà continuarán un año más en la entidad che y serán las caras más reconocibles para una afición sedienta de éxitos.

Ausencias: Dejan el club Guedes, Cheryshev y Cillessen, además de los cedidos Ilaix Moriba, Hélder Costa, Alderete y Bryan Gil.

La zona media de la tabla

Athletic

Objetivos: La llegada del 'Txingurri' Valverde para su tercera etapa en el banquillo de San Mamés es un soplo de aire fresco para una plantilla con importantes aspiraciones.

Fichajes: Pocas novedades, como viene siendo habitual en los leones. Apenas ha llegado el delantero Guruzeta, que se hinchó a meter goles con el Amorebieta en Segunda.

Estrellas: Las referencias de la plantilla vizcaína seguirán siendo Muniain o Iñaki Williams, dos emblemas ya de este Athletic.

Ausencias: Se va Unai Núñez con el Celta como destino, así como el portero suplente, Jokin Ezkieta.

Espanyol

Objetivos: Con Diego Martínez en el banquillo, los pericos deben optar a algo más que la simple permanencia en Primera.

Fichajes: Pocas incorporaciones, pero bien escogidas, como el portero Lecomte, el brasileño Vini Souza, el talentoso Edu Expósito o el consolidado delantero Joselu.

Estrellas: Raúl de Tomás deberá seguir siendo una temporada más la principal referencia ofensiva del conjunto blanquiazul.

Ausencias: Dos clásicos como Diego López y David López dejan la plantilla, al igual que Melendo, Fran Mérida, Dídac Vilà o el cedido Yangel Herrera.

Mallorca

Objetivos: Tras un año de regreso en el que se temió por la permanencia, el equipo debe seguir creciendo e intentar no sufrir este curso.

Fichajes: Pocas novedades en la plantilla, únicamente Copete, que dará el salto desde Segunda, y Rajkovic, que llega desde Francia.

Estrellas: La continuidad de su delantero referencia Muriqi parece la pieza más importante en el frente de ataque bermellón.

Ausencias: Ya no estarán los cedidos Take Kubo y Fer Niño, tampoco el portero Manolo Reina, ni fijos de las últimas temporadas como Sedlar, Salva Sevilla o Brian Oliván.

Osasuna

Objetivos: No pasar apuros será suficiente para un equipo que en los últimos años ha parecido tender a consolidarse en Primera.

Fichajes: Llega el portero Aitor Fernández tras el descenso del Levante, además de Moi Gómez y Rubén Peña procedentes del Villarreal.

Estrellas: El Chimy Ávila seguirá siendo el jugador más reconocible en el frente del ataque rojillo, si las lesiones dejan de impedirle su progresión.

Ausencias: Se marchan algunos clásicos de las últimas temporadas, como José Ángel, el capitán Oier, Íñigo Pérez y Ramalho.

La pelea de los modestos

Almería

Objetivos: El jeque tiene grandes aspiraciones, pero desde una perspectiva realista, mantenerse en LaLiga Santander ya será un éxito.

Fichajes: Llegan varios nombres poco conocidos para el gran público: Gui Guedes, Mendes, Svidersky, Milovanovic, Kaiky...

Estrellas: Las jóvenes promesas internacionales como Samú Costa, Ramazani o Appiah deberán demostrar que son capaces de liderar el proyecto.

Ausencias: El portero Makaridze y el lateral Carriço son los principales jugadores que no seguirán este curso.

Cádiz

Objetivos: Un año más, seguir en Primera será el reto fundamental de la temporada gaditana.

Fichajes: El delantero australiano Awer Mabil es la principal novedad en la plantilla del ''submarino'.

Estrellas: Negredo es el jugador más experimentado, Alberto Perea el más talentoso, y el Choco Lozano y Lucas Pérez, los que deben poner los goles.

Ausencias: Akapo se va a Estados Unidos, Jonsson a Grecia y Haroyan a Chipre, además de Salvi Sánchez, que recala en las filas del Rayo.

Elche

Objetivos: Continuar en la máxima categoría es la primera aspiración para un club con la ambición de consolidarse en la zona tranquila de la tabla.

Fichajes: Los ilicitanos pescan en el descendido Levante, contratando a Clerc y Roger Martí.

Estrellas: Pastore y Lucas Boyé inician una temporada más como los nombres más reconocibles de la plantilla.

Ausencias: Barragán, Piatti y Carrillo son los principales jugadores que ya no están este curso en el equipo.

Getafe

Objetivos: Ángel Torres quiere consolidar el equipo en la zona media de la tabla, pero lo primero será salvarse.

Fichajes: Borja Mayoral, que se queda en la plantilla definitivamente, y Portu, procedente de la Real Sociedad, son las principales incorporaciones del conjunto azulón. Además, llegan desde el Granada Domingos Duarte y Luis Milla.

Estrellas: Enes Ünal se destapó el pasado curso como delantero de referencia, Jankto debería consolidarse como uno de los futbolistas más talentosos, y Djené segirá siendo el eje de la defensa.

Ausencias: Un clásico como Chema deja el equipo, al igual que jugadores con cierta trascendencia las últimas temporadas como Cabaco y Jonathan Silva.

Girona

Objetivos: El grupo del City plantea un proyecto ambicioso, que para consolidarse, deberá primero certificar la continuidad en Primera.

Fichajes: La llegada de Taty Castellanos procedente de la MLS, o la del madridista Miguel Gutiérrez, son las más ilusionantes del verano gerundense. Además, el colchonero Riquelme debería aportar frescura, y el venezolano Yangel Herrera orden en la medular.

Estrellas: Si el uruguayo Cristhian Stuani cumple con sus goles, el objetivo de la salvación sin duda estará más cerca.

Ausencias: Pocas bajas más que las de los cedidos que dejan el equipo, entre los que la pieza más importante el pasado curso fue la de Álex Baena.

Rayo

Objetivos: Todo lo que sea añadido a la permanencia será ampliamente celebrado en las gradas de Vallecas.

Fichajes: Diego López refuerza la portería, Lejeune la zaga, y Salvi Sánchez y el cedido Camello, la parcela creativa.

Estrellas: Por nombre, Falcao es el jugador más conocido del conjunto franjirrojo, a pesar de que su mejor momento deportivo parece haber quedado atrás

Ausencias: Dejan la plantilla jugadores que estaban cedidos, como Sergi Guardiola, Merquelanz, Kevin, Maras o Sylla, además del portero Luca Zidane.

Valladolid

Objetivos: Como recién ascendido, la permanencia será lo fundamental este curso.

Fichajes: Regresan dos viejos conocidos de la afición pucelana: el portero Sergio Asenjo y el lateral Sergio Escudero.

Estrellas: Gonzalo Plata deberá confirmar las buenas sensaciones del pasado curso demostrando que es capaz de comandar el frente de ataque blanquivioleta.

Ausencias: Dos clásicos de la plantilla pucelana en las últimas temporadas como Kiko Olivas y Nacho son las principales bajas.

Horarios y televisión

Un año más, LaLiga mantendrá los horarios habituales de las últimas temporadas, con partidos que en condiciones normales y cuando se jueguen en fin de semana se programarán de viernes a lunes. Las jornadas (salvo las tres primeras y las dos últimas) se abrirán con el partido del viernes a las 21.00 horas. El sábado se disputarán a las 14.00, 16.15, 18.30 y 21.00 horas, un programa que se repetirá el domingo. El lunes se cerrará la jornada con el último duelo, también a las 21.00.

En cuanto a la televisión, Movistar Plus+ seguirá siendo el principal operador de la competición, ofreciendo todos los encuentros. Además, DAZN se asegura casi la mitad de los partidos, Gol tendrá un encuentro en abierto por jornada, y a través de Orange también podrá seguirse el fútbol gracias a sus acuerdos con los anteriores operadores.