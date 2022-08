Fernando Alonso aprovechó el primer día del parón veraniego para soltar la 'bomba' de su fichaje por Aston Martin. Y este jueves su regreso al paddock de Spa-Francorchamps ha despertado una inusitada expectación. El asturiano no ha decepcionado y ha hablado alto y claro, con mensajes directos a su actual equipo, Alpine, con el que tendrá que disputar aún los últimos nueve grandes premios de la temporada intentando aislarse del 'ruido'.

Antes que nada, Alonso ha explicado su decisión de romper los lazos con Alpine después de percibir las dudas del constructor francés por renovarle teniendo en cuenta su edad (41 años) y teniendo en la recámara al júnior más talentoso de la F2 , Oscar Piastri. "En Alpine cada año iban a evaluarme. Me sentí de más. En las negociaciones el nombre de Piastri estaba siempre sobre la mesa. Nos movíamos en cosas diferentes y no teníamos acuerdo en lo principal. No solo en cuanto a la duración del contrato, también en la confianza que sientes, que te sientas querido en un sitio, que no sea una cosa temporal. Siempre tuve una sensación extraña (en Alpine) y lo lógico era irme a Aston Martin, que ha depositado toda la confianza en mi y sin mirar el pasaporte".

Respecto a su apuesta por Aston Martin, que ahora mismo es el noveno equipo de la parrilla, Alonso se ha mostrado esperanzado de cara a su proyecto de futuro. "Irme a Aston Martin era un movimiento lógico, ya que ellos confían en mis capacidades en la pista y fuera y querían tenerme. Así que pensé que dejar ese asiento disponible para un joven con talento como Oscar era bueno para todos. El proyecto de Aston Martin es muy interesante. Tiene mucha proyección. Conozco muy bien a los Stroll. Tienen el presupuesto, talento y recursos. El jueves previo al Gran Premio de Hungría Vettel anunció su retirada y recibí llamada de Aston Martin. Nos sentamos. Me contaron el proyecto. Aceptaron mis exigencias. Nos pusimos de acuerdo y el lunes firmamos. Decidimos anunciarlo muy rápido, antes de cualquier filtración”, ha comentado Fernando, que ha reconocido que la operación "tiene sus riesgos" y ha señalado que "podemos crecer juntos. No importa acabar decimotercero o mejor, o ganas o no lo haces. Y no tengo una bola de cristal".

Le han recordado a Alonso que el director de Alpine Otmar Szafnauer aseguró que se había enterado por la prensa del acuerdo con Aston Martin, ante lo que Fernando ha sido contundente: “Me alegra esta pregunta. Es cierto, Otmar probablemente no sabía nada. Pero informé al presidente, Luca de Meo, a Laurent Rossi (CEO de Alpine), a mis mecánicos, a mi equipo. Todos los que estaban involucrados en las negociaciones lo sabían antes del anuncio oficial. Otmar no estaba en las negociaciones, quizás Luca de Meo o Laurent Rossi no le avisaron. Pero lo sabían todos, menos él".

Respecto al posterior lío con Piastri, al que Alpine confirmó para 2023 y el australiano les desmintió, Fernando se ha mostrado dolido por las insinuaciones de que él hubiese tenido algo que ver, aprovechando su amistad con Mark Webber, actual manager del joven piloto australiano. “No me gustó leer eso de conspiración. Yo tomé mi decisión y la expliqué. Durante varios meses he hablado con el equipo para extender el contrato, pero no pasó nada, oficialmente. Aston me llamó cuando Sebastian se retiró, pero si no se retira, este movimiento no habría pasado. Lo que sucedió después, con Oscar, es completamente independiente. Le deseo lo mejor a Oscar, tiene mucho talento, también a Alpine. Que será mi equipo este año y siempre en mi corazón, logramos cosas impensables y volví a este deporte gracias a ellos. Solo puedo desearles lo mejor”.

Por último, Alonso ha insistido en que lo dará todo para intentar terminar su vínculo con Alpine lo más arriba posible en la clasificación, en la que de momento el equipo galo marcha cuarto, por solo cuatro puntos de ventaja con McLaren: “Por mi parte espero mantener esta consistencia, llevo ocho carreras seguidas en los puntos y en algún caso podían haber sido más, porque en Austria recuerdo que salí último por el esprint, y en Barcelona también por cambiar motor. Espero que tengamos un fin de semana limpio aquí en Bélgica, el coche es fuerte y estamos mejorando mucho en los últimos meses. El top-6 puede ser posible aquí, quedan nueve carreras y queremos terminar en lo más alto, un podio sería un sueño”.