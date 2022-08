Víctor Campuzano, media hora de juego en mitad de la incertidumbre

La acción que desencadenó el malestar que se vivió con la actuación arbitral en la tarde de ayer sucedió en el minuto 18: centro de Guille, y Córdoba, el 18, atención porque este dorsal es importante, toca de forma leve a Cristo por la espalda, que, fruto de la inercia, cae al suelo y protesta. Ais Reig pita penalti. No duda. Y ahí comienzan las protestas. Julián Calero pierde los nervios, acude a Pastoriza Iglesias (cuarto árbitro) para decirle que no, que en ningún caso eso es penalti. Elgezabal y Córdoba se comen literalmente a Ais Reig, que se mantiene firme: penalti y todos fuera del área, que está a punto de lanzar Djuka. La afición del Burgos, ruidosa, protesta airadamente. No se lo puede creer: "¡Manos arriba, esto es un atraco!", gritan. Hay cánticos de apoyo a Djuka, que coge carrerilla para lanzar y se concentra. Pero nunca llega a tirar. Ocón Arraiz llama a Ais Reig. Ha visto la acción desde la sala VAR. El valenciano acude al monitor instalado en El Molinón. Y ahí se suceden las presiones, sobre todo por parte del banquillo visitante, enfadado. Calero aprieta a Ais Reig y gesticula. Incluso se vive un momento tenso, que no va a más, en la zona de banquillos por los nervios del momento y las reiteradas protestas de Calero. Reig (en diez partidos solo una victoria del Sporting), cambia de parecer, corrige y dice que no es penalti. Los setenta minutos restantes del colegiado terminaron por desesperar a todos.

La pizarra sorprende: dobles amagos en las faltas

A estas alturas ya nadie se atreve a discutir que Cote, después de tres asistencias en otros tantos partidos, tiene un guante en su pie izquierdo y que es el primer lanzador del Sporting (con permiso de la valentía de Djuka). Ayer entre Queipo, el último guaje, que, por cierto, agradó (y mucho) a Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, y Cote patentaron una jugada fabricada en la pizarra de Tomás Hervás, la mano derecha de Abelardo Fernández: las faltas laterales con dos amagos para intentar desubicar a la defensa burgalesa, y que los atacantes del Sporting no cayesen así en la trampa del fuera de juego. La pizarra no tuvo en esta ocasión rédito, más por los defectuosos golpeos que por lo innovador de la acción, pero sorprendió incluso más a los hinchas rojiblancos.

Hace nueve días era rojiblanco. Ayer, Gaspar Campos regresó a El Molinón en una vuelta de lo más inhabitual, por muchos motivos. Porque casi no le ha dado tiempo para asimilar el cambio. De hecho, su primera visita fuera de casa como jugador del Burgos ha sido precisamente a su casa de siempre, Gijón. Y al canterano del Sporting (toda una vida en Mareo) le tocó viajar a El Molinón, el estadio que tantas veces tocó, primero como aficionado en la grada oeste junto a su familia, y después como jugador, pero ahora como futbolista del Burgos. La extrañeza fue aún mayor porque la "cláusula del miedo" le impidió jugar con el club burgalés, dejándole como un mero testigo en El Molinón entre el club que ahora lo tiene en nómina enfrentado con la entidad que posee sus derechos federativos, y que es el equipo de sus amores. Día de emociones.

La Abelardina a Mariño

Se desesperaba Abelardo en la banda porque Mariño insistía con sacar deprisa y en largo desde la portería. Y las pelotas eran un regalo para la defensa del Burgos, superpoblada y con cinco atrás, y que además se maneja estupendamente en ese estilo de juego directo. El Pitu, pura adrenalina, reclamaba una y otra vez a su portero que optase por el juego en corto, por comenzar la jugada desde atrás, y no por el aire. Pero Mariño, en la otra punta del campo, no escuchaba. Se lo repitió en varias ocasiones en el primer tiempo. Hasta que le vio el gallego, que acató la orden.

La ¿última? oportunidad de Campuzano

El mercado de fichajes se cierra en cinco días y Campuzano, uno de los jugadores a los que se les quiere dar salida (también está Nacho Méndez, pero se quedó sin jugar) tuvo ayer casi media hora de participación en el encuentro entre el Sporting y el Burgos. Abelardo, que ya ha declarado en distintas ocasiones que contará con todos mientras estén en la plantilla, tiró del delantero catalán, antes que otras opciones, para buscar el gol ante la muralla defensiva del Burgos de Calero, que defendía en todo momento con cinco atrás. Y ahí salió el dorsal "11" rojiblanco, en el que puede ser (o no) su último partido con el Sporting este curso (tiene contrato hasta 2025). "Campu" entró por Cristo, fue el socio de Djuka, y tuvo una ocasión bastante clara, después del rechace de Caro al disparo de Pedro. La mandó fuera, lejos. Ahora le toca decidir.