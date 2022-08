El fútbol recompensa a Salma Paralluelo

La pasada madrugada, la selección sub-20 se alzaba como campeona del mundo ante las japonesas, las vencedoras de la última edición y las favoritas del torneo (3-1). Y, como ocurrió en las semifinales, esta victoria la comandaban la gran actuación de Inma Gabarro y Salma Paralluelo. La futbolista azulgrana marcó un doblete en el partido para poner un 3-0 en la primera media hora del partido. Su fantástica actuación la convertiría en la MVP de la final.

"Es un sueño, no me lo creo. Es increíble vivirlo con todas mis compañeras, con la familia que hemos creado. Hemos logrado la revancha de la generación que no pudo ganarles", dijo entusiasmada tras el éxito.

La actualidad de Salma Paralluelo parece idílica. Fichaje por las subcampeonas de Europa, MVP en las semifinales y en la final y doblete ante Japón. Aunque la realidad no siempre es lo que parece. No han sido nada fáciles los últimos tiempos para Salma Paralluelo. Pero este Mundial es la recompensa del fútbol al año más complicado de su carrera.

Grave lesión

La lesión del ligamento cruzado la alejó durante un año de los terrenos de juego, y la distanció casi definitivamente del atletismo. La futbolista, que militaba en el Villarreal cuando se rompió en abril de 2021, no pudo debutar en la máxima categoría hasta el año siguiente. Aunque peores fueron los últimos meses como velocista.

La ya azulgrana solo pudo participar en dos competiciones esta pasada campaña y sin alcanzar los resultados que lograba antes de la rotura en la rodilla. Aunque en el fútbol esta lesión obliga a perderse un año de torneo, en un deporte más exigente físicamente, se ha alargado. A lo que, además, hay que sumarle que el hecho de que compaginar las dos disciplinas no le permitía realizar los entrenamientos con la asiduidad que lo hacían sus compañeras.

Sueño cumplido

Pero el final de temporada, sin embargo, valió el sufrimiento del último año y modificó los planes de la futbolista de 18 años, que renunció definitivamente al atletismo y decidió centrarse únicamente en el fútbol. Pese a haber disputado solo nueve partidos con el Villarreal durante esta pasada campaña, es una de las promesas del fútbol actual. Y los grandes clubs se interesaron por ella para este curso.

La aragonesa no lo dudó. Fichó por el Barça hasta 2026, un sueño que tenía desde hace cuatro años. En 2018, en un momento en el que ni el fútbol femenino, ni el Barça, ni Salma tenían la profesionalidad actual, la jugadora ya admitió que le gustaría vestir la camiseta azulgrana.

"El mejor equipo del mundo"

El interés del Barça por la jugadora de Villarreal y la convocatoria para la absoluta a su escasa edad, generaron un debate interno en la futbolista, que no dudó en centrar sus esfuerzos en el fútbol. Dejar el atletismo era una de las condiciones que puso el club azulgrana para su fichaje.

Salma ya se había planteado muchas veces decantarse por una de las disciplinas pero no había tenido valor hasta ahora. Era el momento de escoger. "Ha sido difícil renunciar a un deporte, pero tenía que dar el paso y no ha podido ser en un mejor sitio. Es el mejor equipo del mundo", declaró Salma Paralluelo al oficializarse el fichaje.

Campeona del Mundial sub-17 con la selección española, fue una de las sorpresas de Jorge Vilda para la Eurocopa de Inglaterra. Una convocatoria que también facilitó su decisión. Y aunque finalmente no pudo participar en aquella Eurocopa por la lesión en el sóleo, sí ha podido hacerlo en el Mundial sub-20. Otra convocatoria inesperada ya que la futbolista aún no tenía el alta médica.

Paralluelo, sin embargo, se recuperó de la última lesión y se convirtió en una de las líderes del combinado nacional. Salma ha sido una de las futbolistas más decisivas del equipo, en semifinales encabezó el ataque de la banda izquierda convirtiéndose en MVP del partido por encima de Inma Gabarro, autora de los dos goles del encuentro. Y en la final, volvió a ganar el MVP con un doblete que dio a la selección la Copa del Mundo. El fútbol y Salma celebran su elección.