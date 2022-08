El Real Madrid ha acabado la jornada 3 de LaLiga Santander siendo líder, pero empatado a puntos con el Betis y la única diferencia que les separa es la de goles. El conjunto de Ancelotti consiguió una agónica victoria ante el Espanyol lo que le ha servido para terminar encabezando la tabla. Por su parte, el Barça de Xavi vuelve a ilusionar a su afición con dos goles de Lewandowski, otro de Pedri y el último de Sergi Roberto que hicieron disfrutar al Camp Nou como en las grandes noches.

El Betis amarra una sufrida victoria ante Osasuna al resistir con un hombre menos desde el minuto 73 por la expulsión de Pezzella. Este jueves se cierra el mercado de fichajes y la semana que viene vuelve la Champions, con todo ello, entre el sábado y el domingo habrá cuatro partidos que serán la antesala de la liga europea que vuelve con vistas puesta en el Mundial de Qatar.

Girona 0 - 1 Celta de Vigo

El Celta de Vigo estrenó su contador de triunfos en LaLiga Santander esta temporada al asaltar Montilivi con un gol de Iago Aspas (0-1), en el encuentro que este viernes inauguró la tercera jornada de la competición. El equipo de Eduardo Coudet recuperó la sonrisa tras sumar un solo punto de los seis primeros, con un triunfo para dejar atrás la zona baja en el que fue su primer desplazamiento del curso, mientras que el Girona, tras la esperanzadora victoria del lunes contra el Getafe, ofreció una cara más gris.

Real Betis 1 - 0 Osasuna

Un golazo de Borja Iglesias a los 34 minutos le valió al Betis para llevarse la victoria (1-0) y firmar un pleno de tres triunfos, en este caso al superar a Osasuna, que llegó a Sevilla también con dos triunfos y que plantó cara en busca de algo positivo, pero no supo aprovechar que jugó desde el minuto 73 con uno mas por la expulsión del central argentino Germán Pezzella.

Almería 2 - 1 Sevilla

El belga Largie Ramazani y el nigeriano Sadiq Umar, dos jugadores cuyo futuro en el Almería no está del todo claro hasta el cierre de mercado, dieron este sábado la victoria al cuadro local, primera de la temporada, frente al Sevilla (2-1), que acabó desesperado incapaz de revertir la situación. No le bastó al cuadro de Julen Lopetegui adelantarse a la media hora con un magnífico testarazo de Oliver Torres y ser superior durante casi todo el primer periodo, porque la 'pareja de baile' del equipo de Joan Francesc Ferrer 'Rubi' remontó el marcador y selló un nuevo contratiempo al Sevilla en este inicio de temporada, en el que aún no conoce el triunfo.

Elche 0 - 1 Real Sociedad

Un gol de Brais Méndez en la primera parte permitió a la Real Sociedad sumar su segunda victoria consecutiva a domicilio en la Liga (0-1) ante un Elche inferior e impotente que continúa sin saber lo que es ganar en la presente temporada.

Rayo Vallecano 0 - 2 Mallorca

El Real Mallorca se llevó la victoria de Vallecas (0-2) gracias a dos tantos del kosovar Vedat Muriqi y el surcoreano Kang-In Lee, que aprovecharon sendos fallos defensivos del Rayo, que dominó la posesión durante todo el partido pero se mostró poco acertado ante la portería rival.

FC Barcelona 4 - 0 Real Valladolid

El Real Mallorca se llevó la victoria de Vallecas (0-2) gracias a dos tantos del kosovar Vedat Muriqi y el surcoreano Kang-In Lee, que aprovecharon sendos fallos defensivos del Rayo, que dominó la posesión durante todo el partido pero se mostró poco acertado ante la portería rival.

Espanyol 1 - 3 Real Madrid

El Real Madrid arañó su tercer triunfo de la temporada al ganar al Espanyol en el RCDE Stadium (1-3) con dos goles del francés Karim Benzema en el minuto 88 y en el 100, dos dianas que rompieron el empate fabricado por Vinicius (0-1, min.12) y Joselu (1-1, min.43) en la primera mitad.

Getafe 0 - 0 Villarreal

El Villarreal y el Getafe firmaron un duelo tedioso en el Coliseum Alfonso Pérez que acabó sin goles por culpa del portero David Soria, que frenó a su rival con cinco intervenciones que dejaron al cuadro castellonense sin la opción de terminar la jornada líder.

Cádiz 0 - 4 Athletic club

El Athletic Club de Bilbao apabulló al Cádiz (0-4) este lunes en el estadio Nuevo Mirandilla con dos goles de Gorka Guruzeta, uno de Iñaki Williams y otro de Álex Berenguer.

Valencia CF 0 - 1 Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid mantiene su idilio con Mestalla y este lunes sumó un triunfo por 0-1 ante el Valencia, aunque en esta ocasión con una buena dosis de fortuna ante un rival que fue superior en líneas generales y que se vio doblegado en la segunda parte tras un gol de Antoine Griezmann, con la colaboración involuntaria de Carlos Soler, en el primer balón que tocó.