Superada la tercera jornada de la competición, con el Oviedo en la zona noble de la tabla tras sumar los últimos 6 puntos en juego y recuperarse del varapalo del estreno ante el Andorra, ya hay algunas pistas de por dónde puede ir la temporada. Que la defensa es la línea más fiable de los azules, en una trayectoria similar a la de la temporada pasada, parece una de ellas. Y en esa zaga, hay un héroe inesperado. Rodri tarín está firmando un sobresaliente inicio de campaña, logrando además que el equipo no eche en falta a David Costas, uno de los futbolistas con mejor rendimiento el pasado curso. Y él, Tarín, solo piensa en el colectivo. "Llevamos desde el inicio de Liga una línea ascendente. Los resultados nos están acompañando estas últimas dos jornadas. La derrota del primer día contra el Andorra creo que no fue merecida, porque hicimos méritos para conseguir un punto por lo menos. Tenemos un margen de mejora muy grande y eso es lo importante", asegura el defensa valenciano. Para Rodri Tarín, "a pesar de las circunstancias difíciles, hemos tenido varios futbolistas lesionados, y de que aún estamos buscando nuestra mejor versión en el terreno de juego, puntuar de tres en tres, con solvencia y seguridad, habla muy bien del equipo. Hemos tenido muchas bajas, pero no es excusa; hay que adaptarse a lo que hay".