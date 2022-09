El botín espera en Las Tolvas: Avilés y Llanera buscan el título de la Copa Federación, con un premio de 90.000 euros

Los focos apuntan a Pola de Laviana, a Las Tolvas, campo del Titánico, escenario hoy a partir de las 17.00 horas de la final de la Copa Federación, torneo que da acceso a la fase estatal, en la que el ganador se medirá a equipos de toda España. El Avilés parte con la vitola de favorito. Tras una gran pretemporada, el conjunto dirigido por Emilio Cañedo llega con la misión de revalidar el título y así colocarse como el segundo club que más copas tiene en sus vitrinas, solo por detrás del Marino de Luanco. El Llanera, por su parte, busca sanar las heridas de su último descenso conquistando su primera final.

Pero, además el éxito deportivo, el triunfo en la Copa Federación va acompañado de una jugosa recompensa de 90.000 euros. Los dos finalistas, al igual que los dos que cayeron en las semifinales (Langreo y Marino), tienen ya asegurada su clasificación para la primera ronda de la Copa del Rey. "Es un rival muy complicado, con una buena plantilla. Viene de mantener muchos efectivos del año pasado en Segunda RFEF y se han reforzado muy bien", declara Cañedo, técnico blanquiazul, sobre su rival, al que dijo no tenerle miedo a pesar de que viene de vencer al Langreo en semifinales. "No es un partido de puesta a punto, es una final. Es un encuentro muy importante para el club, estamos mentalizados y la motivación es máxima", confiesa Emilio Cañedo, que cree que la oportunidad de revalidar el título tiene que servir para que sus jugadores salgan más motivados que el rival. El Avilés llega tras empatar en su debut en liga en te el filiar del Lugo, pero eso no preocupa a su entrenador, que, aunque haga rotaciones para la final tiene "una plantilla que está preparada para que cualquier efectivo represente bien al club". Mentalización máxima.

Al Llanera el disfraz de equipo revelación solo le ha dado alegrías en esta Copa Federación. "El favorito es el Avilés, sí", se encarga de aclarar el entrenador, Chuchi Collado, por si quedaba alguna duda: "Por presupuesto, plantilla, historia y por categoría". Pero el Llanera no renuncia a nada en una competición que está sirviendo para mostrar su mejor cara.

"Yo a los chavales les dije desde el primer día que a mí me gusta competir cualquier competición, se llame como se llame. Está claro que la Copa no es tan importante como la Liga, que es la prioridad, pero en la final iremos a por todas", declara el técnico, feliz tras derrotar contra pronóstico al Langreo, de Segunda RFEF, en las semifinales.

Y las opciones de los de Collado pasan por hacer las cosas bien ante un rival que "presumiblemente tendrá la posesión". Por eso, el entrenador insta a los suyos a "defender como lo hemos estado haciendo. Esa será la clave. Y espero que el paso de los minutos haga que nos vayamos creciendo".

Al técnico llanerense no le sorprende el rendimiento en la Copa Federación: "Tenemos una base importante de los futbolistas que lograron el ascenso hace dos temporadas y que compitieron el año pasado en Segunda RFEF, solo hemos perdido a Matías, y creo que nos hemos reforzado bien. El equipo es muy completo". Aunque tiene la baja de Romaric, Amadou, recién llegado, está sabiendo ocupar su lugar en el equipo.